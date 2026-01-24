1歳の女の子がリードを持って、大型犬のお散歩をしてみたら…？大型犬の優しい対応が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で6万2000回再生を突破。「可愛い」「なんか泣けてくる」といった声が寄せられています。

【動画：1歳の女の子が大型犬のお散歩に挑戦→『引っ張られるかな』と思いきや…優しすぎる『100点満点の対応』】

1歳の女の子が大型犬のお散歩に挑戦

TikTokアカウント「30200491825pito」に投稿されたのは、1歳の女の子がゴールデンレトリバーの「ベル」ちゃんのお散歩に挑戦した時の様子です。まだ小さい女の子がリードを持っていたら、体の大きいベルちゃんに引っ張られてしまう可能性があるので、ご家族は安全に配慮していつでも助けられるようにそばで見守っていたそう。

しかしいざお散歩が始まったら、そんな心配はいらないということがわかりました。ベルちゃんは女の子を気遣って、ゆっくり歩いてくれたのです。自分より後ろにいる女の子をチラ見して、「ちゃんとついて来てる？」と確認する場面も。

優しすぎる対応にほっこり

ベルちゃんは一度立ち止まって、女の子が追いつくのを待ってくれたそう。そして女の子がベルちゃんを追い抜いてから、「もっとゆっくり歩いた方がいいかな？」とペースを合わせて歩き出したとか。その優しすぎる対応に、心がほっこりします。

その後もベルちゃんと女の子は時々立ち止まりながら、仲良く歩いていたとのこと。ベルちゃんは女の子と一緒にお散歩できることが嬉しいようで、ニコニコと微笑んでいたそうですよ。幸せあふれる光景は、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「めちゃ賢い」「どっちが散歩してんのか分からなくなるやつｗ」「この幸せがずっと続いてほしい」といったコメントが寄せられています。

オヤツの取り合いになることも

普段はとても優しいベルちゃんですが、美味しい食べ物を前にすると態度が豹変！女の子が持っているオヤツを奪い取って、泣かせてしまうこともあるそうです。ご家族が説得してもオヤツを返してくれないので、最終的にはベルちゃん用のオヤツを持ってきて取り引きすることになるのだとか。

まだまだベルちゃんには敵わない女の子ですが、ベルちゃんと一緒に過ごすことで強くたくましく育ってくれそうですね！そしてそんな女の子の成長を、ベルちゃんも温かく見守ってくれることでしょう。

ベルちゃんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「30200491825pito」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「30200491825pito」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。