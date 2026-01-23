ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、米専門局「MLBネットワーク」が発表した「現役選手ランキング」で2年連続、4度目の1位に輝いた。

大谷は昨年6月、2度目の右肘手術から663日ぶりに復帰。投手として14試合、計47回を投げ1勝1敗、防御率2・87を記録した。打者としては158試合で打率・282、3年連続の本塁打王こそ逃したが、自己最多55本、102打点をマークし、二刀流復活を印象付けた。

エンゼルス時代の22、23年、ドジャース移籍後、メジャー史上初の「50─50」を達成して迎えた25年に続き、4度目の1位獲得となった。

同局は13日（同14日）から100位から順に選手を発表。日本選手ではカブス・鈴木誠也が77位、ドジャース・山本由伸が13位にランクインした。

また、2位にはヤンキースの主砲アーロン・ジャッジ、3位にはロイヤルズのボビー・ウィットが入った。

トップ10は以下の通り。

1位 大谷翔平（ドジャース）

2位 アーロン・ジャッジ（ヤンキース）

3位 ボビー・ウィット（ロイヤルズ）

4位 カル・ローリー（マリナーズ）

5位 ホセ・ラミレス（ガーディアンズ）

6位 フアン・ソト（メッツ）

7位 ポール・スキーンズ（パイレーツ）

8位 タリク・スクバル（タイガース）

9位 コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）

10位 ウラジーミル・ゲレロ（ブルージェイズ）