【超合金魂 GX-120 キングエクスカイザー】 予約開始：2月2日 7月 発売予定 価格：46,200円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「超合金魂 GX-120 キングエクスカイザー」を7月に発売する。2月2日より予約を開始する予定で、価格は46,200円。

本製品は、アニメ「勇者エクスカイザー」に登場する「キングエクスカイザー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「超合金魂」より商品化したもの。

「キングローダー」が変形、前面パネルを展開して「エクスカイザー」を収納する「フォームアップ」を超合金魂の解釈で実現しており、さらにアクションフレームに差し替えることで「キングエクスカイザー」状態で「カイザーフレイム」「サンダーフラッシュ」といった「カイザーソード」を使ったアクションポーズを取ることができる。

サイズフォームアップフレーム使用時：全高 約270mmアクションフレーム使用時：全高 約280mm 素材：ABS、ダイキャスト、PVC セット内容エクスカイザーキングローダーアクションフレームカイザーソード収納用カイザーソードキングエクスカイザー交換用手首パーツ左右各3種キングエクスカイザー交換用表情パーツキングローダー支柱2種キングローダー牽引用パーツ

「巨大合体！キング！エクスカイザーーッ!!」超合金魂に「キングエクスカイザー」が登場！※フォームアップフレーム使用

「エクスカイザー」が「キングローダー」の内部に収納される「フォームアップ」機構を表現！※フォームアップフレーム使用

合体機構を踏襲しながら「キングローダー」「キングエクスカイザー」の形態を取ることが可能！※フォームアップフレーム使用

「サンダーーフラーッシュ!!」アクションフレームを使用することで、肩部、腰部、股関節の可動域が拡大、劇中の様々なアクションポーズを表現できる！※アクションフレーム使用

アクションフレーム使用時、内部の「エクスカイザー」は一部パーツを取り外して収納することで可動域を確保している。※アクションフレーム使用

「キングローダー」「キングエクスカイザー」両状態で、フォームアップフレーム使用時とは異なるプロポーションを表現。機構だけでなく、プロポーション面でも2種類の楽しみ方ができる。※アクションフレーム使用

「キングエクスカイザー」の頭部は変形時の「マスク無しフェイス」から「マスク有りフェイス」への変化ギミックを搭載し「マスク無し叫びフェイス」も付属。※どちらのフレームでも対応

ふくらはぎ部には収納用のカイザーソードを入れておくことが可能。※どちらのフレームでも対応

「キングローダーーーーッ！」ビークルから変形する「エクスカイザー」も各関節が可動し、アクションポーズを取ることが可能！

「キングローダー」をビークル状態の「エクスカイザー」が牽引している様を表現するパーツも付属。※どちらのフレームでも対応

劇中をイメージした「フォームアップ」ができるフォームアップフレームと「サンダーフラッシュ」などのアクションを可能にするアクションフレーム、それぞれに特化した2つのフレーム仕様！

