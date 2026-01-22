【コメダ×ドムドム】バーガー初コラボ! 辛旨肉そぼろ＆まろやか卵「台湾ミンチのコメドムバーガー」誕生
コメダは1月29日、ドムドムハンバーガーとのコラボレーション商品「台湾ミンチのコメドムバーガー」(840円〜910円)を全国のコメダ珈琲店で発売する。
「台湾ミンチのコメドムバーガー」(840円〜910円)
2026年の「福袋」に続く第2弾として、ドムドムハンバーガーとのコラボ商品が登場する。
同商品は、ドムドムハンバーガーが2023年に販売した「台湾ミンチのニラたまバーガー」をヒントに、名古屋発祥の台湾ラーメン文化を取り入れたバーガーとして開発された。コメダらしいボリューム感と、ドムドムハンバーガーらしい遊び心を融合させることで、両ブランドの個性が光る一品に仕上げた。
「台湾ミンチのコメドムバーガー」(840円〜910円)
ピリッとした辛旨さが特徴の台湾ミンチに、ふんわり半熟のエッグオムレツ、シャキシャキのキャベツ&オニオンスライスを組み合わせ、バンズでサンド。台湾ミンチは、しょうゆ、にんにく、唐辛子で仕上げた辛旨な肉そぼろで、食欲をそそる香りとしっかりとした辛みが特徴。そこにエッグオムレツがとろりと絡むことで辛さをまろやかに包み込み、バランスの取れた味わいに仕上げた。
「台湾ミンチのコメドムバーガー」(840円〜910円)
2026年の「福袋」に続く第2弾として、ドムドムハンバーガーとのコラボ商品が登場する。
同商品は、ドムドムハンバーガーが2023年に販売した「台湾ミンチのニラたまバーガー」をヒントに、名古屋発祥の台湾ラーメン文化を取り入れたバーガーとして開発された。コメダらしいボリューム感と、ドムドムハンバーガーらしい遊び心を融合させることで、両ブランドの個性が光る一品に仕上げた。
ピリッとした辛旨さが特徴の台湾ミンチに、ふんわり半熟のエッグオムレツ、シャキシャキのキャベツ&オニオンスライスを組み合わせ、バンズでサンド。台湾ミンチは、しょうゆ、にんにく、唐辛子で仕上げた辛旨な肉そぼろで、食欲をそそる香りとしっかりとした辛みが特徴。そこにエッグオムレツがとろりと絡むことで辛さをまろやかに包み込み、バランスの取れた味わいに仕上げた。