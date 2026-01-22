日本を代表する女子フィギュアスケート選手として活躍した安藤美姫と高橋成美が、銀盤の貴公子、羽生結弦について語った。カナダで羽生と一緒になったという安藤は、「みんなで一緒にごはんでもどう？」と誘ったというが、羽生の答えは…！？

１月21日放送の「これ余談なんですけど・・・」では、安藤美姫と高橋成美による「絶対に余談を語りたくなる！フィギュアレジェンド相関図」を公開。その中で、高橋が「神」、安藤が「謎」として挙げたのが、ソチ、平昌とオリンピック２連覇を果たした氷上のプリンス、羽生結弦だった。

まず「私にとってゆづ年下、私が小５の時に小２だった人」と語る高橋は、「ゆづはその頃から明らかにオーラがあって、滑ってると見ちゃうんですよ。全然トリプルとか跳んでないのに、どんな人たちと滑ってても輝いてて」と回想。

「ソチオリンピックで勝ったあと、平昌で２連覇してからは、もう神としか思えなくて。こんなプレッシャーで試合出れるのって自分だったら思う時でも、出た上にそれをさらにまた凌駕する。みんなをサプライズするような出来映えで、あれが理解不能」と話した。

一方、安藤は「私プロになってから、カナダに振付に行ってた時期がありまして。その時、たまたま羽生さんもトレーニングされてて」と回顧。海外の選手と仲がいいという安藤は、「お久しぶりみたいな感じで、ワチャワチャしてて。みんなでごはん行こうよって話になった」のだとか。

そんな中、安藤が海外の選手に「ゆづとは一緒にごはん行ったことあるの？」って聞いたところ、誰もないことがわかったという。そこで安藤が「じゃあ誘おうよ、せっかくだしって言って。で誘ったら断られました」と話すと、一同が「えー！」と驚愕。

山内が「どういう感じで言って、どういう返事だったんですか？」と尋ねると、安藤は「みんなで一緒にごはん行くんだけど、どう？って。そしたら、あ、もう、お家でごはん用意されてるんでいけないです。あぁ分かった」というやりとりで終わったと述懐。

濱家が「謎ですねえ。ルーティーンがあって」と話すと、「そうですね。誰もプライベートであまり交流がない」と安藤。高橋は「自分は羽生結弦でないといけないっていう。ファ

ンとか応援してくださる方のために、自分自身を保つとか、そういうのはすごい感じます」と語った。

なお、この安藤美姫と高橋成美が語った羽生結弦のエピソードは、1月21日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。