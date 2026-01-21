この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、「【速報】楽天銀行が金利0.64%「最強預金」発表！必須条件「Rakuten最強U-NEXT」は本当にお得か徹底検証」と題した動画を公開。楽天銀行が発表した円普通預金の最大金利年0.64%の通称「最強預金」について、その複雑な金利達成条件と、必須となる新プラン「Rakuten最強U-NEXT」が本当に得なのかを徹底検証している。



まずおにまる氏は、2026年1月版の「高金利銀行ランキングTOP10」を提示。多くのネット銀行が金利を上げているものの、それぞれに条件が設定されている現状を解説した。その上で、楽天銀行が2月から開始する金利最大0.64%の内訳を詳しく説明。従来の金利優遇条件に加えて、「楽天モバイルの利用」が新たな鍵となり、さらに契約プランによって上乗せ金利が変動する複雑な仕組みを明らかにしている。



金利0.64%を達成するための必須条件は、楽天モバイルの新料金プラン「Rakuten最強U-NEXT」の契約である。これは、楽天モバイルの「最強プラン」と動画配信サービス「U-NEXT」がセットになったものだ。



動画の核心となるのは、この「Rakuten最強U-NEXT」と、既存の「楽天最強プラン」＋「U-NEXT」を個別契約した場合の料金比較だ。氏の検証によると、楽天モバイルのデータ使用量が毎月3GBを超え、かつU-NEXTも利用するユーザーであれば、セットプランである「Rakuten最強U-NEXT」に切り替える方が、最大で月額1,089円お得になるという。一方で、データ使用量が3GB未満のユーザーは、個別契約を維持した方が安く済むため、安易なプラン変更は損につながる可能性があると警鐘を鳴らした。



結論として、楽天銀行の最大金利0.64%は魅力的であるものの、その恩恵を最大限に受けるためには、自身の楽天モバイルのデータ使用量を正確に把握し、個別契約とセットプランのどちらが経済的かを慎重に判断する必要があるとまとめた。動画の最後には、よりシンプルな仕組みで高金利を狙える選択肢として「楽天・マネーファンド」も紹介し、自身の運用実績を公開している。