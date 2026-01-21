あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」と、華麗な包丁捌（さば）きで魚を捌く姿が人気の魚捌き系YouTuber「きまぐれクック」とのコラボキャンペーンが1月21日、スタートしました。

「きまぐれクック」は、かねこさんが珍しい魚などを華麗に捌く姿を紹介し、チャンネル登録者数1460万人を突破する人気チャンネル。

スシローときまぐれクックのコラボは2025年に続き、2回目。今回は、スシローがアレンジが難しいといわれる「びん長まぐろ」をテーマにオファーして実現。

第2弾まで実施され、同日からの第1弾では、オクラの食感と昆布、びん長まぐろのうまみの調和が楽しめる「煮切り醤油（しょうゆ）漬けびん長オクラのせ」（120円〜、以下、税込み）、前回のコラボで登場した「かつおキムチマヨ」をびん長まぐろでアレンジした「煮切り醤油漬けびん長キムチマヨのせ」（120円〜）、「〆さば」にダイコンおろし、大葉、梅肉をトッピングした「天然〆さば梅おろしのせ」（180円〜）が販売。

2月9日スタートの第2弾では、煮切り醤油漬けのびん長まぐろに、だし入りとろろを合わせた「煮切り醤油漬けびん長とろろのせ」（120円〜）、かにみそに柚子胡椒を加え、ボイル本ずわい蟹（ガニ）にトッピングした「ボイル本ずわい蟹 柚子胡椒かにみそ」（360円〜）、魚が海を泳いでいるような愛らしい見た目をしたスイーツ「おさかなパフェ〜ゆず味仕立て〜」（400円〜）が登場します。

※価格は店舗によって、異なります。