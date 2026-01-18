〈「日本の学校も考えましたけど、親がシングルマザーだと…」ドバイに移住したMALIA.（42）が語る、息子をアラブの伝統校に進学させたワケ〉から続く

モデル、実業家として活躍し、4度の結婚と離婚を経て、4人の子供を抱える母にして2人の孫に恵まれる祖母となったMALIA.さん（42）。

2022年、三男とアラブ首長国連邦ドバイへ移住した彼女に、多くの外国人を受容しているドバイの様子、SNSに寄せられる声、理想の年の重ね方などについて、話を聞いた。



ドバイに移住したMALIA

日本は自由や自立をもっと強めていこうよ

――ドバイは外国人を歓迎しているとのことですが、そうなると日本人だからどうとか、アジア人だからどうとかなさそうですね。

MALIA. 「ワーオ」っていう感じで、日本は超ウェルカムですよ。でも、私が日本人に見えないから、「え、日本なの？ ワーオ」っていう。そこから根掘り葉掘り聞かれたりして。

すごくフラットですよ。結婚してるしてないも関係ない。とにかく、“いま”が大事なので。「あなたは、いまここで働いて、この子を育ててる。素晴らしいことだ」という。

そんな感じなので、ドバイではゴシップとか広まったりしないんです。

――他人のことに触れないのではなく、触れたところで、気にもしない。

MALIA. そうです。「この子、いまの旦那さんの子なの」とか「前の旦那との子どもが2人いて」とか、普通にみんなと話してますね。

――ドバイに移住して、日本の良さや逆に「ここは……」と思うところはあります？

MALIA. やっぱり日本は素晴らしいと思います。所作とか四季とか、いろんなものが素晴らしいです。

でも、自由さというか、自立や個の強さっていうのは、「もっと強めていこうよ」っていうか。特に女性のエンパワーメント。

これから先は、女の人がもっともっと活躍できて、自分で声を上げられるような社会になったらいいなと思います。20代じゃなくても、50代、60代の女性ももっとがっついていいと思いますし。

――お子さんは放課後に砂漠へ遊びに行くそうですが、ドバイならではですね。

MALIA. 「貸し切り砂場」って言って遊んでいますね。家から車で40分ぐらいのところに砂漠があるので、ドライバーさんに送り迎えしてもらって。サンドボードとかして遊んでますね。

日本では激しめに働いて、ドバイに帰ったらゆっくりと

――暑さはどうですか？

MALIA. 真夏みたいな猛烈に暑い時期はいたことがないんですよね。休みになったら日本に帰っちゃうので。ドバイは外国人が多いから、他の家庭もそうみたいです。で、アラブにいる地元の子たちは裕福だから、避暑地にバカンスへ行っちゃうんですよ。だから、真夏はあまり人がいないみたいです。

――お子さんの学校もあるし、しばらくはドバイで生活を？

MALIA. 当面はここがベースですね。未来のことは子どもたちと一緒に決めたいなとは思っています。一番下の子が何か特別にやりたいことがあるならば、転校しますし。

私は3年住んでみて、ドバイが良すぎて。日本では激しめに働いて、ドバイに帰ったらゆっくりする、そのオンオフみたいなのもすごくよくて。あと、時差も抜群です。5時間の時差って完璧なんですよ。

ドバイが夜の12時だと、日本は夜中の5時。だから、寝る前に会社のみんなにやっておいてほしいタスクを振っておくと、私が起きてエンジンが掛かってきたあたりには全部出来上がってるっていう。逆に効率は良くなっています。

女性たちのパワーが出るような活動を形にしていきたい

――MALIA.さんがビジネスを展開するうえでのバックボーンになっているものは、やはり女性の生き方や働き方、自立になるわけですか。

MALIA. そうですね。実業家とか経営者っていう肩書で私が語られることがありますが、すべて自分の経験から来てるんですよね。

ブラジリアンワックスサロンの経営も今年で13年目になりましたけど、昔はサロンに行くと月に6万円くらいかかったんです。年間にしたらウン十万。それなら自分で免許を取って、サロンを開いたほうが安いなと考えて始めたんです。

そういう経緯で美容商品もすべて自分で作るようになりましたし、それだけにプロダクトや入れている美容成分とかもメチャメチャこだわっています。金額設定もできるだけ手に取りやすいよう、限界まで低くして。

親にはそこそこ裕福な生活をさせてもらいましたが、大人になってからどん底に落ちたりして、いろんな経験をしてきたから、それを活かせたらなって。女性たちのパワーが出るような活動を、もっと形にしていきたいなとは思ってます。

――SNSでは、MALIA.さんに対してどんな声が多いですか？

MALIA. 実は「なんで離婚した」とか「離婚しすぎ」みたいなディスるコメントは入ったことがなくて。ネットニュースのコメント欄はヤバそうだから見に行かないですけど。でも、自分のSNSはすごく平和で幸せですよ。

それはフォロワーが21万人しかいないからかもしれませんが。これが200万人とかだったら、どうなってたかわからない。でも現時点では、超スーパー平和な人たちに囲まれながら、SNSを発信させてもらえていてありがたいですよ。

――悩みを相談されることもないですか？

MALIA. それはあります。「離婚したいけど、本当にしていいのか悩んでいます」とかたくさんきますよ。いつも言ってるのは、「悩んでるなら、しないほうがいい」。迷いがあるうちはやめたほうがいい。もし「離婚する」って腹括ってたら、私に相談せずに離婚していますから。

それができなくて「どうしよう」ってなっている段階で離婚したら、苦労します。

私は、4回も離婚していますが、誰かに離婚を勧めたことは一度もなくて。むしろ離婚を止めています。なぜならば、それはすごくつらい決断だから。しないで済むならしないに越したことはない。別れたい理由が、夫の借金や暴力とかだったら話は別ですけど。

私だって簡単にやり遂げて、ここまできたわけではなくて。苦労したことないって思われがちなんですけど、「メッチャ大変だったよ」みたいな。

「自分のしたいことをしていいんだ」と思ってもらえるきっかけとなる存在でいたい

――自分を誤解してるなってコメントは何かありましたか。

MALIA. 何でしょうね。SNSではないけど、私に会った人はみんな口をそろえて「イメージと違いました」って言います。取材とか番組スタッフも。「どういうイメージだったの？」って逆に聞きたいです（笑）。みんな、破天荒な人ってイメージがあるんですかね。

――年を重ねていくうえで、大切にしている心構えとか、理想の姿とかってありますか？

MALIA. 健康で自然体のまま、笑顔でいたいです。キーワードは、やっぱり“私らしさ”。私が発信している自分らしさを通して、誰かに「自分で自分のしたいことをしていいんだ」と思ってもらえるきっかけとなる存在でいたいですね。

もしかしたら私にも更年期とか来るかもしれないし、そうなったら「体がしんどいんだ」「更年期なんだ」って隠さずに発信していけるといいのかなと。あと、幸せな老後を過ごすために、いまから貯蓄をしたり、老いてからやりたいことを計画してます。

MALIA.の名前の最後にあるドットは、3度目の結婚をした時に「自分の人生にピリオドはなくて、常に次に進む」という意味を込めて事務所がつけてくれたらしいんですよ。その名のとおりに、前に進んで行けたらと思います。

（平田 裕介）