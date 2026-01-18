S・ランスは敗戦も…中村敬斗が今季８点目！ 一矢報いた一撃に脚光「気合いで空中戦を制した」「ヘディングも上手いのはびっくり」
現地１月17日に開催されたフランス２部の第19節で、中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスがトロワと敵地で対戦。１-２で敗戦を喫した。
チームは敗れたものの、この一戦に左サイドハーフで先発した中村は２点ビハインドの90＋４分、ゴール前で右からのクロスに反応。ヘディングシュートを叩き込んで一矢報いるゴールを決めてみせた。
このゴールに対してSNS上では「上手い動きと位置取り」「ヘディング珍しい」「気合いで空中戦を制した」「勝負強さが半端ない」「ポジショニング完璧すぎる」「ヘディングも上手いのはびっくり」といった声が上がっている。
リーグ戦３試合ぶりの得点となった日本代表MFは、これで今季８点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中村敬斗の巧みなヘッド弾！
チームは敗れたものの、この一戦に左サイドハーフで先発した中村は２点ビハインドの90＋４分、ゴール前で右からのクロスに反応。ヘディングシュートを叩き込んで一矢報いるゴールを決めてみせた。
このゴールに対してSNS上では「上手い動きと位置取り」「ヘディング珍しい」「気合いで空中戦を制した」「勝負強さが半端ない」「ポジショニング完璧すぎる」「ヘディングも上手いのはびっくり」といった声が上がっている。
リーグ戦３試合ぶりの得点となった日本代表MFは、これで今季８点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中村敬斗の巧みなヘッド弾！