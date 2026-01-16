¡ÖÆü»º¤«¤é¥Æ¥¹¥é¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¡×¡Ä´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ç¶ìÀï¤¹¤ëÆüËÜ¼Ö
²ñ¼Ò°÷¤Î¥Ï¥ó¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤ÏºÇ¶á¡¢Æü»º¤ÎÃæ·¿¥»¥À¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥Þ¡×¤«¤é¥Æ¥¹¥é¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¡£¸Î¾ã¤¬¾¯¤Ê¤¯´Ú¹ñ¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²Á³ÊÀÇ½Èæ¤¬ÎÉ¤¤¤¿¤áÆüËÜ¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¹ñ»º¼Ö¤ÈÍ¢Æþ¼Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢¥Æ¥¹¥é¤òÁªÂò¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ½ÉÊÉÔÇã±¿Æ°¤¬¹¤¬¤Ã¤¿Åö»þ¡¢Ã¯¤«¤¬¥¿¥¤¥ä¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ë¡Ö¥Æ¥í¡×¤ò·Ð¸³¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢Æü»º¤Ï´Ú¹ñ¤«¤éÅ±¼ý¤·¤¿¾õÂÖ¤À¡£¥Ï¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÁªÂò»è¤¬»ö¼Â¾å¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¡Ö¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¥½¥Ê¥¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ´Ú¹ñÍ¢Æþ¼Ö»Ô¾ì¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿ÆüËÜ¼Ö¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÍ¢Æþ¼«Æ°¼Ö¶¨²ñ¡ÊKAIDA¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¿·µ¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Í¢Æþ¾èÍÑ¼Ö¤Î¤¦¤Á¥È¥è¥¿¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¡¢¥Û¥ó¥À¤Ê¤ÉÆüËÜ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥§¥¢¤Ï8¡¥66¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¡Ê9¡¥95¡ó¡ËÈæ¤Ç1¡¥29¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÆüËÜ¼ÖÁ´À¹´ü¡×¤À¤Ã¤¿2008Ç¯¡Ê35¡¥54¡ó¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È4Ê¬¤Î1¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜ¼Ö¤Ï¥É¥¤¥Ä¼Ö¤Ë¼¡¤°2°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï¥É¥¤¥Ä¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Æ¥¹¥é¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹ÊÆ¹ñ¼Ö¤Ë¤âº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¼Ö¤Î¹ñÆâÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï2Ëü6606Âæ¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç1¡¥6¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¥È¥è¥¿¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÖES300h¡×¤¬Á±Àï¤·¤¿·ë²Ì¤À¡£¤·¤«¤·¥É¥¤¥Ä¡Ê3¡¥9¡ó¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡Ê67¡¥4¡ó¡Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ê12¡¥7¡ó¡Ë¡¢±Ñ¹ñ¡Ê9¡ó¡Ë¤Ê¤ÉÂ¾¹ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÂçÉý¤Ë¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢Á´ÂÎ¤ÎÍ¢Æþ¾èÍÑ¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï16¡¥7¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
¸¶°ø¤ÏÊ£¹çÅª¤À¡£¤Þ¤º¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¼Ö¤¬ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÅ¾´¹»þÅÀ¤òÆ¨¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂòÉý¤ò¶¹¤á¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ï2024Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç68ÂæÇä¤ì¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÏÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÈæÎ¨¤ÏÆüËÜ¼ÖÈÎÇäÁ´ÂÎ¤Î97¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
ÂçÆÁÂç¤Î¥¤¡¦¥Û¥°¥óÌ¤Íè¼«Æ°¼Ö³Ø²Ê¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥¨¥³¥«¡¼¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ¸»º¤È³«È¯¤òÅÙ³°»ë¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÈ¾ÌÌ¡¢´Ú¹ñ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Ê¤É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÆüËÜ¼Ö¤Î¼ûÍ×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢Í¢Æþ¼Ö¤Ç¤Ï¥Æ¥¹¥é¤¬¹¶·âÅª¤Ë±Ä¶È¤·¤ÆÆüËÜ¼Ö¤Î¥·¥§¥¢¤¬¤µ¤é¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ê¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡ËÀ¯¸¢»þÂå¤Î2019Ç¯¤ÎÆüËÜÀ½ÉÊÉÔÇã±¿Æ°¤Ë¤è¤ë¹ØÇã¿´Íý°à½Ì¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥§¥¢¤Ï2019Ç¯¤Ë14¡¥98¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔÇã±¿Æ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î2020Ç¯¤Ë¤Ï7¡¥48¡ó¤ËÈ¾¸º¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯¤Ë5¡¥99¡ó¤Þ¤ÇÍî¤Á¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¾®Éý²óÉü¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥·¥§¥¢10¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ð¥ë¡¢»°É©¡¢Æü»º¤Ê¤ÉÆüËÜ¼Ö¤¬´Ú¹ñ»Ô¾ì¤ÇÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äÅê»ñ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¹îÉþ¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡ØÅ±¼ý¡Ù¥«¡¼¥É¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿ÅÀ¤âÆüËÜ¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿®Íê¤ò³²¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¥ã¥º¥à¡Ê¼ûÍ×ÄäÂÚ¡Ë¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Î¼çÎ®¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÆüËÜ¼Ö¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¡×ÀïÎ¬¤¬¤à¤·¤í¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¡¢´Ú¹ñ¤ÇÇä¤ì¤¿¿·¼Ö3Âæ¤Î¤¦¤Á1Âæ¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥è¥¿¥³¥ê¥¢¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö2026Ç¯·¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò¸ø¼°ÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÎÓÂç¤Î¥¥à¡¦¥Ô¥ë¥¹Ì¤Íè¼«Æ°¼Ö³Ø²Ê¶µ¼ø¤Ï¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥¥ã¥º¥à¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢²¤½£¡¦ÊÆ¹ñ¼çÎÏ¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊMHEV¡¢ÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤ÏÁö¹Ô¤»¤º¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÊä½õ¤¹¤ëÊý¼°¡Ë¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÇ³Èñ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥è¥¿¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£