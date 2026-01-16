Ç¤¬¡Ø¿²¤ë¾ì½ê¡Ù¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÊÑ¤¨¤ëÍýÍ³4¤Ä¡¡²÷Å¬¤Ê¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
1.²¹ÅÙ¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á
Ç¤¬¿²¤ë¾ì½ê¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿²¾²¤Î¹¤µ¤ä¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¡¢½À¤é¤«¤µ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤Ç¤âµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´Ä¶¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤Î²÷Å¬¤Ê¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÁëÊÕ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤Î³ÑÅÙ¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤âÃÈ¤«¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åß¾ì¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬¾å¤Ë¤¢¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤¤¾ì½ê¤ò¹¥¤àÇ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ½é¤Ï¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¥Ù¥Ã¥É¤äÌÓÉÛ¤Ê¤É¤â¡¢¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤ÏÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¾õÂÖ¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2.°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¼þ°Ï¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÌµËÉÈ÷¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌîÀ¸»þÂå¤ÎÇ¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÄ¹»þ´ÖÌ²¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Å¨¤Ëµï¾ì½ê¤ò»¡ÃÎ¤µ¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿²¤ë¾ì½ê¤ò°ì¥õ½ê¤Ë¸ÇÄê¤»¤º¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¤³¤Þ¤á¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë½¬À¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Î¼¼Æâ»ô¤¤¤ÎÇ¤Ë¤Ï³°Å¨¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾»Ä¤È¤·¤Æ¤ÎËÉ±ÒËÜÇ½¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¤Ï¿ôÊ¬ÄøÅÙ¤Î½Ï¿ç¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡Ö¥³¥ÞÀÚ¤ì¿çÌ²¡×¤ò¤È¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÏÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÜÇ½Åª¤ËÊ£¿ô¤Î¿²¾ì½ê¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿È¤Î°ÂÁ´¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
3.µ¤Ê¬Å¾´¹¤Î¤¿¤á
Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë·Ê¿§¤äÊ¹¤³¤¨¤ë²»¡¢¿Í´Ö¤ä¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤ÎÆ°¤¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾®¤µ¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿²¤ë¾ì½ê¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤Ï¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤«¤é°Â¿´´¶¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÁëºÝ¤Ç¤Ï³°¤Î²»¤ä¸÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿²¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ê¿²¼¼¤Ç¤Ï¿²¶ñ¤Î²÷Å¬¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¼¼Æâ»ô¤¤¤ÎÇ¤Ï¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇÌ²¤ë¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ´Ä¶¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
4.ÆìÄ¥¤ê°Õ¼±¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á
Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿²¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢µÙÂ©¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Î¾ì½ê¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎµòÅÀ¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Á¥³¥Á¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÇÌ²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬Ê£¿ô¤Ç¤¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤ò¼«Ê¬¤ÎÆìÄ¥¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤âµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇ¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê°ÂÄê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂ¿Æ¬»ô¤¤¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¤È°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¿²¾ì½ê¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃçÎÉ¤·¤ÎÇÆ±»Î¤Ï¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¿²¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¡¹¤Ë¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèµÒ¤¬Â¿¤¤²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤ä²»¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤òÁª¤Ö¤¿¤á¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¿²¤ë¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿²¤ë¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤¬¿²¤ë¾ì½ê¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌîÀ¸»þÂå¤«¤éÄ¹¤¯ÇÝ¤ï¤ì¤¿´íµ¡´ÉÍý¤ä²÷Å¬¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë½¬À¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢²È¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌîÀ¸¤ÎÌ¾»Ä¤Ç¿²¤ë¾ì½ê¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²È¤ÎÃæ¤ËÊ£¿ô¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿²¤ë¾ì½ê¤òÉÑÈË¤ËÊÑ¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°¦Ç¤¬¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÑÈË¤Ë¿²¾²¤òÊÑ¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÇ¤Ï°Ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤äÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£¥Éー¥à·¿¤ÎÇ¥Ù¥Ã¥É¤äÈ¢¤ËÌÓÉÛ¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È°¦Ç¤â´î¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§ÅâÌîÃÒÈþ)