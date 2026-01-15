·Ù»¡½ð¸ûÎ±Ãæ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤±¡×È¯¾É¡¡ÊÛÅö¤Î±ÉÍÜÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤«¡¢ÀéÍÕ
¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù¾¾¸ÍÅì½ð¤Ç¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿20ÂåÃËÀ¤¬ºòÇ¯9·î¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó·çË³¾É¡Ö¤«¤Ã¤±¡×¤òÈ¯¾É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£½ð¤ÎÄó¶¡¤·¤¿ÊÛÅö¤Î±ÉÍÜÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÃËÀ¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óºÞ¤ÎÅêÍ¿¤Ç²óÉü¡£¸©·Ù¤ÏÆ±12·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÊÛÅö¶È¼Ô¤Ë²þÁ±¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¸ûÎ±Ãæ¤Ë¼õ¤±¤¿·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿¡£°å»Õ¤Ï¡¢¤à¤¯¤ß¤ÇÂÎ½Å¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤ëÊÛÅö¤ÎÃæ¿È¤¬ÍÈ¤²Êª¤Ð¤«¤ê¤ÇÌîºÚÉÔÂ¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤«¤Ã¤±¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ã¤±¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð2¡Á3½µ´Ö¤ÇÈ¯¾É¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¿´ÉÔÁ´¤Ç»àË´¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£ÌäÂê»ë¤·¤¿°å»Õ¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¸©·Ù¤ÏÊÛÅö¶È¼Ô¤Ë±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤è¤¦Í×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï¡ÖÎ±ÃÖ¿Í¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¸¶°ø¤¬ÊÛÅö¤È¤ÏÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌ©¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î±ÃÖ¾ì¤ÎÊÛÅö¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤«¤Ã¤±¤ÎÈ¯¾É¤Ï²áµî¤Ë¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©·ÙÀî¸ý½ð¤Ç¸ûÎ±Ãæ¤Î2018Ç¯¤ËÈ¯¾É¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¸©¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤¿¡£