¶õ¤¬ÀÄ¤¯À¡¤ßÅÏ¤Ã¤¿2·îÃæ½Ü¤Î¤¢¤ëÄ«¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¿¦¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´¨É÷¤¬¿á¤¯¤Ê¤«¡¢°ìÆü¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤òÆ¬¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¼Ô¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¤¢¤ë¼Ô¤Ï¾¯¤·¤¦¤Ä¤à¤­²Ã¸º¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¶õ¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²Â»Ò¤µ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¡¢¥Ö¡¼¥Ä¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥È¤¬²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª»Å»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤À¡£Â¦±Ò´±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤Î¹ÄµÜ¸î±Ò´±¤È¿Æ