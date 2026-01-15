ÆÍÁ³¤Î²ò»¶ÊóÆ»¡Ä¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÊÑ²½¤¢¤ê¡©ÀìÌç²È¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê·èÃÇ¡×¡Ö¡Ø»ä¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ç¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡13Æü¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¤ÇÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³¤´ß¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤â²ò»¶¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬23Æü¾¤½¸Í½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢ÌîÅÞ¤Ï¡Ö·ÐºÑ¸å²ó¤·¡¢À¯¶ÉºÇÍ¥Àè¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ò»¶¤ËÂÐ¤·¤Æ³ÆÅÞ¤ÎÈ¿±þ¤Þ¤È¤á¡Ê¾ÜºÙ¡Ë
¡¡Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤¹¤ëÃæ¡¢²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¡£
¢£1·î²ò»¶¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬23Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢²ò»¶¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Î´Ö¤Ç¤âÅö½é¤ÏÍ½»»°ÆÀ®Î©¸å¤Î3·îÀâ¤ä¡¢»Ù»ýÎ¨°Ý»ý¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Î×»þ¹ñ²ñ¸å¤Î²ò»¶Àâ¤¬°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö12·î½éÆ¬¤Ë¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤Ë¶á¤¤»öÌ³Êý¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÁíºÛÁªÁ°¤«¤é¡Ø»ä¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¿®¤òÌä¤¦¤Î¤Ë¡Ù¡Ø»ä¤À¤Ã¤¿¤é¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ë¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤ÎµÞ¤´¤·¤é¤¨¤ÎÏ¢Î©ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¡¢À¯ºö¤òÎÏ¶¯¤¯¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÅÙ¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Î·ãÊÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¾ðÀª¤ä¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÆ°¸þ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹µ¬À©¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐ½è¤È¤·¤Æ¡¢3·î¤ÎË¬ÊÆÁ°¤ËÀ¯¸¢´ðÈ×¤ò¸Ç¤á¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£2017Ç¯¤Î°ÂÇÜÆâ³Õ»þ¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³°¸ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¯¸¢´ðÈ×¤¬¶¯¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÇÁê¼ê¹ñ¤ÎÂÖÅÙ¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê·èÃÇ¡×¡Öº£¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤ºàÎÁ¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡°ìÊý¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¶µ¼ø¤Î»³¸ýÆóÏº»á¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê·èÃÇ¡×¡Öº£¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤ºàÎÁ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¼«¿È¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÏÃ¤ä¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î¹õ¤¤´Ø·¸¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¡ÖÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÌîÅÞ¤«¤éÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¶ì¶¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤ò²ò»¶ÁíÁªµó¤ÇÁ´Éô¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢¿å¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎºÇÂç¤Î»Å»ö¤ÏÍ½»»¤Î¿³µÄ¤ÈÀ®Î©¤Ë¤¢¤ë¡£1·î20Æü²á¤®¤Î¾¤½¸¤ÇÂ¨²ò»¶¤ò·è¤á¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Í½»»¤ËÂÐ¤¹¤ë°±Æ¶Á¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤ÈÂåÉ½¼ÁÌä¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤«¤é²ò»¶¤¹¤Ù¤¤À¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢1·î23Æü²ò»¶¡¢2·î8ÆüÅêÉ¼¤È¤¤¤¦ºÇÃ»ÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²ò»¶¤«¤éÅêÉ¼¤Þ¤ÇÈ¾·î¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï°Û¾ï¡£À¯ºö¤Î½àÈ÷¤â¼«¼£ÂÎ¤Î¼ÂÌ³¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÆüÄø¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¢£¡Ö¡Ø»ä¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ç¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡³ÕÎ½¤äÅÞ´´Éô¤¬¾ïÅå¶ç¤È¤·¤Æ»È¤¦Ž¢²ò»¶¤ÏÁíÍý¤ÎÀì¸¢»ö¹àŽ£¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³¸ý»á¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÀ¯ºö¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤Æ²ò»¶¤Ç¹ñÌ±¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤°¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤Î1¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¹ñÌ±¤ËÌä¤¦¤Î¤«¡£¡Ø»ä¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ç¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Í½»»¿³µÄ¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤Þ¤Çº£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁªµó¤ò¤ä¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡´äÅÄÌÀ»Ò»á¤Ï¡¢´·Îã¤È¤·¤Æ»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤¬Èô¤Ö¾ì¹ç¤ÏÁíÍý¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Î¿·¤·¤¤ÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿®¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¡¢°Ý¿·¤âÆ±¤¸²¹ÅÙ´¶¤ÇÍè¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë