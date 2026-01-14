¡Ø¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW¡ÙMETAL ROBOTº²¤Ë¥È¥ì¡¼¥º¡¦¥¯¥·¥å¥ê¥Ê¡¼¥À¤¬ºÇ½ª·èÀï¤ÇÅë¾è¤·¤¿¡Ö¥È¡¼¥ë¥®¥¹¶¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¿·½ÕÆÃÊÌÃêÁªÈÎÇä 2026¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¥È¡¼¥ë¥®¥¹II¡×(18,150±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆCLUB TAMASHII MEMBERS²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)10»þ¡Á2·î5Æü(ÌÚ)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î¾å½ÜÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¥È¡¼¥ë¥®¥¹II¡×(18,150±ß)
OZÁí¿ã¡¢¥È¥ì¡¼¥º¡¦¥¯¥·¥å¥ê¥Ê¡¼¥À¤¬ºÇ½ª·èÀï¤ÇÅë¾è¤·¤¿µ¡ÂÎ¡Ö¥È¡¼¥ë¥®¥¹¶¡×¤¬METAL ROBOTº²¤ÇÅÐ¾ì¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¡¢³ÆÉô¤Ë¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½ÅÎÌ´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢´°Á´¿·µ¬Â¤·Á¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤«¤Ä½Å¸ü¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºÆ¸½¡£¥É¡¼¥Ð¡¼¥¬¥ó¤Î½Æ¿È¤Ë¤Ï¿½Ìµ¡¹½¤òÅëºÜ¤·¡¢½é½Ð·â¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£ÀÜÂ³¥¢¡¼¥à¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î²ÄÆ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤òË¸¤²¤Ê¤¤¹½Â¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¼ó¤Ë¤Ï°ú¤½Ð¤·µ¡¹½¤òÆâÂ¢¤·¡¢¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê²ÄÆ°°è¤Î³ÈÂç¤¬²ÄÇ½¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥Ë¥¢¤Ïº¹¤·ÂØ¤¨Ìµ¤·¤ÇÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢METAL ROBOTº²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¡¦¥ê¥¢¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¤âÅ¸³«¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥È¥í¥ó¥¬¥ó¥À¥àÍÑ¤Î¥Ó¡¼¥à¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥È¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢ºÇ½ª·èÀï¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½²ÄÇ½¡£¤Þ¤µ¤Ë·èÄêÈÇ¤È¤Ê¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ²½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
