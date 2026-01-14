¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡Ö3Îó¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡ÈGR»ÅÎ©¤Æ¡É¡×¤¬À¨¤¤¡ª ¡ÖGR¡×¥í¥´¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£»ÅÍÍ¡É¤ËÃíÌÜ¡ª ¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÖÁö¹ÔÀÇ½¸þ¾å¡×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤Î½ãÀµ¥«¥¹¥¿¥à¤È¤Ï¡©
¼ÂÍÑÀ¤È¸ÄÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó
¡¡²ÈÂ²¤Ç¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¾¯¤·Ë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤òÁª¤Ö¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤Ï¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤È¸ÄÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÄ¹Ç¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÖGR»ÅÎ©¤Æ¡×¤Î¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡Ö3Îó¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê22Ëç¡Ë
¡¡½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2001Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢¸½ºß¤Ï4ÂåÌÜ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤äÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡ÖS-Z¡×¤È¡ÖS-G¡×¤ÎÆó¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4695mm¡¢Á´Éý1730mm¤È¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¡£Á´¹â¤Ï¶îÆ°Êý¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢FF¼Ö¤Ç¤Ï1895mm¡¢4WD¤ª¤è¤Ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎE-Four¼Ö¤Ç¤Ï1925mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2850mm¤ÈÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3Îó¥·¡¼¥È¹½À®¤Ç¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤Ï7¿Í¤Þ¤¿¤Ï8¿Í¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í§¿Í¤ò¾è¤»¤Æ¤Î±ó½Ð¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¼«Í³ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢²ÙÊª¤ÎÎÌ¤äÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë»È¤¨¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ë¤ÏÅÅµ¤¼°4WD¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖE-Four¡×¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢ÀãÆ»¤ä±«Å·»þ¤Ê¤É³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ï©ÌÌ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖGAZOO Racing¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ëGR¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áö¹Ô»þ¤Î¹äÀ¤ä°ÂÄêÀ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë¥É¥¢¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¹Îà¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬¤è¤ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶õÎÏÀÇ½¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Î°ÂÄê´¶¤äÇ³ÈñÀÇ½¤Î¸þ¾å¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÅÉÁõºÑ¤ß»ÅÍÍ¤Î¤Û¤«¡¢¹¥¤ß¤Î¿§¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤ëÁÇÃÏ¾õÂÖ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÀ¤òÈ¿±Ç¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤ì¤â¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼ÖÁ´ÂÎ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¤µ¤ä²÷Å¬À¤È¤¤¤Ã¤¿¥ô¥©¥¯¥·¡¼ËÜÍè¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áö¤ê¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÍÑ¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¼«¿È¤¬±¿Å¾¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÂæ¤Ø¤È»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢¸½¹Ô¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤ÈGR¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬»ý¤Ä²ÁÃÍ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£