ディズニー×「東京ばな奈」5周年記念アイテム第2弾！ オーロラ加工のスペシャル缶＆バッグなど発売
「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、1月14日（水）から、誕生5周年記念アートをデザインしたスペシャルアイテム第2弾を、JR東京駅店や東京駅一番街内の「東京ばな奈s」などで発売する。
【写真】荷物がたっぷり入るバッグも！ お菓子＆オリジナルグッズ一覧
■描きおろし記念アートを使用
今回、誕生5周年のお祝いのために描きおこされた記念アート“スターライトセレナーデ”をデザインした商品第2弾として発売されるのは、“バラ色の星空”を舞台に、ミッキーマウスとミニーマウスの甘い雰囲気がたまらなくかわいいお菓子＆オリジナルグッズ。
お菓子は、甘くとろけるようなバナナミルクシェイク味のショコラをはさんだラングドシャクッキー「スターライトセレナーデ／ショコラサンド『見ぃつけたっ』」が、10枚入のボックスと、4枚入のコンパクトなスペシャル缶で用意される。
また、描きおろし記念アートを使用したオリジナルグッズも登場。オーロラ加工を施した「ショッピングバッグ」のほか、お菓子とのセットも楽しめる「ポーチ」や「アクリルキーホルダー」、大判サイズの「バスタオル」がそろう。
さらに、1月19日（月）からは、公式通販限定の「グッズコンプリートセット」を受注開始。全4種のオリジナルグッズがコンプリート可能だ。
【写真】荷物がたっぷり入るバッグも！ お菓子＆オリジナルグッズ一覧
■描きおろし記念アートを使用
今回、誕生5周年のお祝いのために描きおこされた記念アート“スターライトセレナーデ”をデザインした商品第2弾として発売されるのは、“バラ色の星空”を舞台に、ミッキーマウスとミニーマウスの甘い雰囲気がたまらなくかわいいお菓子＆オリジナルグッズ。
また、描きおろし記念アートを使用したオリジナルグッズも登場。オーロラ加工を施した「ショッピングバッグ」のほか、お菓子とのセットも楽しめる「ポーチ」や「アクリルキーホルダー」、大判サイズの「バスタオル」がそろう。
さらに、1月19日（月）からは、公式通販限定の「グッズコンプリートセット」を受注開始。全4種のオリジナルグッズがコンプリート可能だ。