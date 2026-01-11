女優で歌手の大竹しのぶ（68）が10日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜午後10時）に出演。2017年に開催した還暦パーティーの思い出を語った。

番組では大竹の歌手デビュー50周年を振り返る年表で、17年に「大竹しのぶと60人の男たち」と題したイベントを開催したことを紹介。大竹は「これはですね、60歳の還暦の時に、何かふざけたことをしよう、と思って、私に関わった60人の男性を呼んで、豊川（悦司）さんとか、明石家さんまさんとか」と、元夫のさんまらを招いたことを明かした。

有働由美子から「この人は！っていう方は？」と聞かれると、大竹は「（RADWIMPS）野田洋次郎さんが弾き語りで歌を歌ってくれた時には、うわぁ〜って」と恍惚の表情でのけぞるようにして回想。さらに「山崎まさよしさんは、バックバンドしてくれて」とギター演奏する身ぶりとともに説明した。フリップでは、主な参加者として嵐の松本潤、泉谷しげる、SUPER EIGHT大倉忠義、西川貴教、back number清水依与吏、高橋優、ゴールデンボンバー鬼龍院翔らがいたことも伝えられ、有働は「うわぁ〜、呼べない、なかなか」と豪華メンバーに驚いた。

有働は「松本潤さんとはどういうお話をされるんですか」と質問。大竹は「例えばこの間のお芝居も見に来てくれたり、今度の嵐の再結成の話とか仕事の話もすれば、友達として、みたいな感じですかね」と明かした。

有働から「この会の一番の思い出は」と聞かれると、大竹は「洋次郎君とか依与吏君とか歌ってくれた人から、明石家さんまさんとか…」と名前を挙げたところでこらえきれず笑い出しながら「会費を取っちゃったこと！」とぶっちゃけ。スタジオにも笑いが起きると、大竹は「三谷幸喜さんと清水ミチコさんが司会をしてくれて、だけどその人からも会費取っちゃった」と苦笑した。

有働が「でもそんな…会費っておいくらだったんですか？」と聞くと、大竹は「会費は2万5000円…」と吐露。さらに「さんまさんがすごい怒って。『こんなトークさせて、ジミー（大西）の分と、三谷幸喜さんもお金ないって言ったから、自分の分と、7万5000円払った』」と、さんまに3人分の会費を負担させたことを暴露し笑った。MCの松下洸平と有働は「それが一番だった…」「一番の思い出か〜」とあきれたような笑いを浮かべ、大竹はカメラ目線で「申し訳ない」と手を合わせて“公開謝罪”した。