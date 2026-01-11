『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、一瞬で内定をとる人のAIの使い方について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

文章が上手い人は得をしない

最近の就活は、昔より「文章が上手い人」が得するゲームではなくなってきました。理由はシンプルで、AIがそれっぽい文章を作れてしまうからです。エントリーシートは整っていて当然。差がつきにくい領域になりました。

だからこそ、評価の主戦場が面接に寄っていきます。特に見られているのは、追加質問への受け答えです。

面接官は、あなたの答えを聞いて、すぐ次を投げます。

・なぜそう考えたんですか

・他のやり方はありませんでしたか

・そのとき、何が一番きつかったですか

・具体的に何を変えましたか

・今ならどう改善しますか

ここで必要なのは、用意した文章の暗記ではありません。その場で考えを整理して、丁寧に言語化する力です。言葉に詰まらず、話がブレず、具体が出てくる人ほど「この人は仕事でも同じように考えて動けそうだな」と思われる。

つまりAIが普及したことで、面接はより「中身」を見る場になりました。だから言語化できる人が強い時代に入っています。

「自分の考えを話せること」の価値が相対的に上がる

AI時代の面白いところは、みんなが似た方向に進むほど、逆が強くなることです。AIに任せた就活生が増えると、エントリーシートの文章は平均点が上がります。整っていて無難な文章自体は悪くないのですが、一方で、内容が均一化していくのです。

こうなると、面接官は余計に敏感になります。

文章は綺麗なのに、話すと浅い。

言葉は立派なのに、具体が出ない。

回答がテンプレっぽい。

こうした文章と面接での回答での差がある就活生が増えるほど、「自分の考えを、自分の言葉で話せる人」の価値が上がります。相対的に目立つからです。

就活は結局、いかに信頼されるかが重要です。この人は本当にそう考えているのか。この人と一緒に働けるのか。そこを判断する場で、言語化できる人は強いのです。AIが普及したことで、むしろその強さが浮き上がってきたんですよね。

内定に近づくAIの使い方

じゃあAIは使わない方がいいのかと言われれば、そんなことはありません。むしろ使った方がいいでしょう。ただし、おすすめは「丸投げ」ではなく「壁打ち」として使うことです。

AIにエントリーシートを作らせて、そのまま提出すると、面接でつまづきやすくなってしまいます。なぜなら、深掘りされたときに自分の言葉が出てこないからです。

逆に内定に近づくのは、AIを使って壁打ちができる人です。例えば、こういう使い方をしてみましょう。

・自分の経験の強みを言語化するのを手伝ってもらう

・「なぜ？」を何回掘ると深さが出るか一緒に整理する

・面接で来そうな追加質問を大量に作ってもらう

・回答が長いときに、結論を前に出す形に整えてもらう

・難しい表現を、簡単な言葉に言い換えてもらう

こうやってAIを思考の補助として使うと、面接でもスムーズに回答できるようになります。自分の言葉で語れるから、追加質問にも答えられ、結果、評価が上がるのです。

最近の就活では、文章が整っていることは前提になり、面接で「考えを言語化できるか」が差になります。AIを代筆にするのではなく、壁打ち相手にできた人ほど、就活は驚くほど戦いやすくなりますよ。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）