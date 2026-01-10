2025年のドバイターフ（G1）、2024年のマイルチャンピオンシップ（G1）などを制したソウルラッシュ（牡8・栗東・池江泰寿厩舎）が、1月8日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道沙流郡日高町のブリーダーズ・スタリオン・ステーションで種牡馬となる予定。

ソウルラッシュは2018年3月28日生まれ。父ルーラーシップ、母エターナルブーケという血統で、馬主は石川達絵氏。JRA通算成績は25戦8勝、獲得賞金は6億8371万円（付加賞含む）。海外では4戦1勝を挙げ、獲得賞金は7億7755万5500円にのぼる。

【香港マイル】C.デムーロ「勝ち馬が本当に強かった」ソウルラッシュ、ラストランは2着

ドバイターフなどG1で大活躍

重賞では、2022年に読売マイラーズカップ（G2）を制し、2023年には京成杯オータムハンデキャップ（G3）を勝利。2024年は再びマイラーズカップ（G2）を制した後、秋のマイルチャンピオンシップでG1初制覇を果たした。さらに2025年にはドバイターフを制し、国内外のマイル路線でトップクラスの実績を残した。

長年にわたり第一線で活躍したソウルラッシュは、競走生活に区切りをつけ、今後は種牡馬として新たなステージに進むことになる。