東武が「磁気定期券廃止」

東武鉄道は2026年1月9日、磁気定期券の発売を3月13日（金）で終了すると発表しました。PASMOなどのIC定期券に一本化します。

東武は今回、通勤・通学の定期乗車券を廃止します。現在持っている磁気定期券は、3月14日以降も有効期限まで使えます。

現時点で東武線と接続しながら交通系ICを導入していない群馬の上毛電鉄、わたらせ渓谷鐡道、栃木の野岩鉄道との連絡定期券については、ICへの搭載ができないため、東武線内と各社線の定期券を別々に買い求めることとなります。

ただし、他事業者への連絡となる「実習用通学定期乗車券」は、“過渡的に”磁気券で販売するということです。東武線内のみの実習用通学定期券はICでの販売です。

東武は、IC定期券は乗り継ぎ時のストレス軽減や紛失時の再発行対応など、多方面で利便性向上につながるメリットがある、磁気定期券の製造・リサイクルに伴う環境負荷を低減する観点からもIC化を進めている、と説明しています。

磁気定期券はすでに関西の私鉄では廃止が進んでおり、首都圏でも2024年5月に東武やJR東日本をはじめ鉄道8社が連名で、磁気乗車券についてQRコードを使用した乗車券への置き換えを表明。この時点で8社のICカード利用率は90〜95％に達していました。

QR乗車券への移行は普通乗車券を対象としたものですが、「磁気乗車券を出改札機器へ投入する方式から、QR乗車券のQRコードを出改札機器のQRリーダーにタッチする方式へ変更」するとしており、改札機に通す磁気定期券の廃止は自明です。8社は2026年度末以降、このQR乗車券への置き換えを順次進めるとしており、前後して磁気定期券の廃止も進むと見られます。