¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ê¿Ìé¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¡¢£¸ÆüÊüÁ÷¤ÎÀ¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡££²ÅÙ¶¦±é¤·ÃçÎÉ¤·¤Î½÷Í¥¡¦¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ê£³£±¡Ë¤¬ÈÖÁÈ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢ÌÓ¿¼¤¤¾®¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃµ»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¾®¼ê¤µ¤ó¤ÏÏÓ¤ÎÌÓ¤ò¤à¤·¤ê¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÎÌ¤ò°ìÅÙ¤Ë¤à¤·¤ê¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥¥·¥ç¤¯¤Æ¥²¥é¥²¥é¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÏÓÌÓ¤¬¡Ë»ä¤ÎÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢£²£°Ê¬¤«¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÌÜ¤«¤éÌÓ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¿¥ì¥³¥ß¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡Ø¾®¼ê¤µ¤ó¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÓ¤à¤·¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤«¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÄË¤ß¤Ë¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÇÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤ËÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÃë»þ¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¼Â±é¤Ï¹µ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ìë»Ï¤Þ¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡×¤ÎÈÖÀë¤Ç¶¦¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿²¬ºê¼Ó³¨¡Ê£³£°¡Ë¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤Æ¡¢¥¢¥¿¥·¤Î¾ì¹ç¤Ï¿¶¤ê¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£ÏÓÌÓ¤òÈ´¤¯¤Î¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¥¯¥»¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë²¬ºê¤Ë¡¢¾®¼ê¤Ï¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹À¥¤ÎÌÜ¤Ë¾®¼ê¤ÎÏÓÌÓ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºò½Õ¥¯¡¼¥ë¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡×¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¤³¤È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¾®¼ê¤Ï¡Ö°ã¤¦¤Î¡£¤½¤ì¤Ï²¶°ì²ó¡ÊÏÓÌÓ¤ò¡ËÈ´¤¤¤Æà¥Ï¥¤È´¤¤Þ¤·¤¿á¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¤¬ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¥Õ¡Á¤Ã¤Æ¡Ê¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡Ë¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£