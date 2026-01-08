重度のうつ病を患っていることを告白した、大食いYouTuberとして活動する双子姉妹・はらぺこツインズが、眠れないことを打ち明け、深夜に大食いする動画を公開し心配の声が寄せられている。

【映像】「眠れないので」爆食する姿

テレビ番組やSNSで数々の大食いにチャレンジしてきた、姉のかこ、妹のあこ。2025年10月24日に更新したInstagramで体調不良による活動休止を報告していた。12月6日の投稿で、かこは「私たちはうつ病を長年患っております。朝が来るのが怖いし夜眠るのも怖いです。人目も気になるし毎日不安に襲われます。いつ動けるかわからない自分をコントロールするのが難しいため何の予約も出来ません。そんな日々です」と自身の症状を明かし、妹のあこも7日に「うつ病と診断されてから10年以上が経ちました。現在は通院して投薬治療とカウンセリング治療をしています。うつ病になってからかなりの年月が経っているので、今は完治というよりもうまく付き合っていけたらなという感じです」と心境をつづった。

「眠れないので」爆食動画を投稿し心配の声

2026年1月6日にはYouTubeチャンネルを更新し、「眠れないので突然深夜にチャジャンミョン16人前爆食！」と題した動画を投稿。「夜寝れへんし、晩ごはんとして撮ろうよって夜中なんですけどね、でも寝れやんから仕方ないからフライパンのままいかせていただきます」と語り、韓国の麺料理・チャジャンミョン16人前に12個の目玉焼きを乗せて食べる様子を公開した。

この投稿には「寝れないの心配」「無理しないでね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）