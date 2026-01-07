【「恋は双子で割り切れない」神宮寺那織 1/6スケール完成品フィギュア】 予約期間：3月31日23時59分まで 8月 発売予定 価格：23,100円

本製品は、TVアニメ「恋は双子で割り切れない」より、神宮寺家の双子の妹「神宮寺那織」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

可愛らしさあふれる制服姿に、ふわりと風になびくツインテール。やわらかな笑顔と、元気いっぱいなポージングで、那織らしい無邪気な魅力を丁寧に立体化しており、制服の細やかなディティールや髪の毛の動きまで、1/6スケールならではの迫力と繊細さで再現し、見ているだけで、青春のきらめきを感じさせる仕上がりとなっている。

仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約240mm 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)2023 髙村資本/KADOKAWA/ふたきれ製作委員会

