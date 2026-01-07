第105回全国高校ラグビー大会は7日に大阪府東大阪市の花園ラグビー場で決勝が行われる。初優勝を狙う京都成章と大会3連覇がかかる桐蔭学園（神奈川第1）が激突。テストマッチ通算69トライの世界記録を持ち、日本人2人目のワールドラグビー殿堂入りも果たした大畑大介氏（50）が決勝の見どころを語った。（取材・構成 吉仲 博幸）

昨春の選抜大会決勝と同じ顔合わせになった。昨春は桐蔭学園が5トライを奪って36―0で完勝したが、当時のスコアはまったく参考にならないだろう。両校ともゲーム理解度が高く、選手一人一人が何をすべきか、皆が同じ絵を描けている印象だ。一瞬のプレーの精度がゲームの流れを変える、ハイレベルな試合になるだろう。

初優勝を狙う京都成章は堅い守りが注目されているが、今大会はアタック面でもFWとBKがうまく連動している。ゲームメークにたけるSO岡元、突破力のある両CTB、前に出る推進力のあるNo・8南川の出来が勝敗を左右しそうだ。準決勝の東福岡戦で見せた数々のサインプレーには裏と表もあるはずで、攻めの引き出しは多い。スクラムやラインアウトも安定しており、穴が少ない。

大会3連覇がかかる桐蔭学園は準決勝の大阪桐蔭戦で右肩を痛めて交代したHO堂薗主将の状態が気がかりだ。出場可否は試合当日までわからないのではないだろうか。大阪桐蔭戦は堂薗が退いた後は劣勢に回る時間帯が多かった。ただ、最後の最後に勝ち切るあたりが、花園連覇校だけが持つカルチャーというものなのだろう。最後まで絶対やり切るという思いが結実した見事な逆転劇だった。

桐蔭学園は堂薗を筆頭に大阪桐蔭戦で負ったダメージが残る。選手交代も含めてうまく勝ち上がってきた京都成章の方が体力的なアドバンテージがあり、初優勝のチャンスは十分にある。桐蔭学園ならSHの交代のタイミング、京都成章なら決定力のあるWTB斉藤の投入時期も重要だ。いずれにせよ、交代カードも含めた25人の総力戦になる。

◇大畑 大介（おおはた・だいすけ）1975年（昭50）11月11日生まれ、大阪市東淀川区出身の50歳。小3からラグビーを始め、東海大仰星（現東海大大阪仰星）、京産大を経て98年に神戸製鋼（現リーグワン神戸）入り。02年12月にフランス1部リーグへ移籍。03年に神鋼に復帰し、トップリーグ初代王者へ導く。W杯は99、03年大会に出場。テストマッチ通算69トライは世界記録。日本代表キャップ58。16年ワールドラグビー殿堂入り。現在はリーグワン神戸アンバサダー。