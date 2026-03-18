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東大阪市でシカの目撃情報が相次ぐ 奈良公園からやってきた可能性も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 11日以降、東大阪市でシカの目撃情報が10件以上寄せられているという
  • これまで市内で目撃されたことはなく、奈良公園からやってきた可能性も
  • 保護団体によると、縄張り争いに負け奈良公園から出るシカが増えているそう
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