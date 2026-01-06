Image: shutterstock

外出前のルーティーンといえば、お天気チェックですよね。

それにしても最近、どの天気アプリやサービスも、精度めちゃくちゃ高くないですか？ 雨雲が今どこにいて、いつ頃から雨が降り出すかまで詳細にわかっちゃうのは驚くほど便利。

天気予報がここまで"正確無比"に近づいている裏には、観測網の進化 × AIの成長があるんです。

レーザーの強化：もっと早く、雨の予兆を掴めるように

まず、注目したいのが観測網の進化です。東芝などが開発を進める「マルチパラメータ・フェーズドアレイ気象レーダー（MP-PAWR）」がすごい。

詳細な３次元観測を、従来の5分間隔に比べて格段に早い、30秒ごとに行ないます。おかげで精度が上がり、雨が降り出す予兆を迅速に、的確に捉えられるようになってきているんです。

AIモデルの誕生：未来の天気を一瞬で計算予測

また、気象の未来を予測する計算力の飛躍的な向上も見逃せません。ウェザーニュースとGoogleが共同開発したAIモデルは、5分間隔の雨量予測を最大12時間先まで提供します。

なんと、これまで1時間以上かかっていた予測計算が、たったの1秒で完了するようになりました。すでに、Google上の検索結果に反映されるようになっています。

こうした、天候をリアルタイムに捉える技術と、予測を導き出すAIモデルの両軸で、私たち人類は誕生してからずっと悩まされている天候を克服しようとしています。

