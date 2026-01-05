¡Öº¹¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï²óÉü¸å¤Î°ìÊâ¡×Åìµþ³¤¾å¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÆÍ¤Êü¤·Íø±×1Ãû±ß¤ËÃ£¤·¤¿ÍýÍ³
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿ô»ú¤Ç¸ì¤ë¡¢²ñ¼Ò¤Î¥Û¥ó¥Í¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú15Ê¬¤Ç²òÀâ¡ÛÅìµþ³¤¾å¤À¤±Íø±×1Ãû±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÍýÍ³¡ÃÅìµþ³¤¾å¡¦MS&AD¡¦SOMPO ·è»»Èæ³Ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¤ÎÂ»³²ÊÝ¸±¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë3Âç¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥á¥¬Â»ÊÝ¡Ë¤Î¶ÈÀÓ¤òÈæ³Ó¤·¡¢¤Ê¤¼Åìµþ³¤¾å¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤À¤±¤¬1Ãû±ß¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÍø±×¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¿ô»ú¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¤Þ¤º¡¢2025Ç¯3·î´ü¤ÎÅö´ü½ãÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¡¢Åìµþ³¤¾å¤¬Ìó1Ãû552²¯±ß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢MS&AD¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Ìó6,917²¯±ß¡¢SOMPO¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Ìó4,229²¯±ß¤È¡¢Âç¤¤Êº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Î4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡×¡¢2021Ç¯3·î´ü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï3¼Ò¤ÎÍø±×¤Ï¤Û¤Ü²£°ìÀþ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÂ»ÊÝ¶È³¦Á´ÂÎ¤ò¡Ö¼«Á³ºÒ³²¤ÎÁý²Ã¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼ÌäÂê¡¢Â»ÊÝ¥«¥ë¥Æ¥ëÌäÂê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³°Éô´Ä¶¤ÎµÞÊÑ¤¬Ä¾·â¤·¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¤³¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤«¤é¤Î²óÉü²áÄø¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤Îº¹¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤¬¡ÖÀ¯ºöÊÝÍ³ô¤Îºï¸º¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£À¯ºöÊÝÍ³ô¤È¤Ï¡¢¼è°úÀè¤È¤Î´Ø·¸°Ý»ý¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤ËÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢»ñËÜ¸úÎ¨¤ò°²½¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤â¤Ê¤ë¡£³Æ¼Ò¤Ï¤³¤Îºï¸º¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤¿¡£Åìµþ³¤¾å¤ÏÌó9,224²¯±ß¤È¡¢Â¾2¼Ò¡ÊMS&AD¡§Ìó7,072²¯±ß¡¢SOMPO¡§Ìó4,293²¯±ß¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÇäµÑ¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÅìµþ³¤¾å¤Ï¡¢ÇäµÑ¤ÇÆÀ¤¿»ñ¶â¤ò¼«¸Ê³ô¼°¼èÆÀ¤äM&A¡Ê´ë¶È¤Î¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À®Ä¹Åê»ñ¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê³¤³°»ö¶È¤ÎÍø±×¤òÂçÉý¤Ë¿¤Ð¤·¡¢»ñ»º±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤â²þÁ±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡Ö²óÉü¶ÉÌÌ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤Î°ã¤¤¡×¤¬¡¢¸½ºß¤Î1Ãû±ß¤È¤¤¤¦Íø±×¿å½à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÆ°²è¤Ï·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
