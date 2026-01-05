◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）観衆４万６９１３（超満員札止め）

新日本プロレスの１・４東京ドーム大会で引退した棚橋弘至（４９）が４日深夜、自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。

ＡＥＷのオカダ・カズチカとの引退試合に敗れ、２６年に及ぶレスラー人生に終止符を打った棚橋は今後は新日本プロレス社長に専念し、プロレス界を牽引する。

引退セレモニー後の会見で、これまで「疲れたことがないんで」と言い切ってきた棚橋へ「疲れましたか？」と質問。これに「これね、あの…今言っておかないと一生言えないと思うんで言います」と切り出し「あぁ〜…あぁ〜疲れた」と笑顔で発した。「２０１２年から１４年間、疲れたって言ってなかったんで、１４年分の疲れたを僕、ストックしていますんで…あぁ疲れた。ありがとうございました」と伝えると会見場は拍手に包まれた。

「Ｘ」で棚橋は「帰宅しました。東京ドーム大会。超満員。たくさんの応援！ありがとうございました」と感謝のメッセージをポストし「疲れたよー」と会見で発したように現役時代は禁断の言葉をつづった。これにフォロワーから「お疲れ様でした」など数多くのねぎらいのコメントが書き込まれる事態となっている。