[格安スマホ＆SIMトレンドチェック！] 「U-NEXT MOBILE」担当者が語るイチオシポイントをチェック！ MVNOの中の人に聞く「ここがイチオシ！」2025→26
年末年始恒例企画の「MVNOの中の人に聞く『ここがイチオシ！』」が今年も開催！
本コーナーは、MVNOの担当者、つまり「中の人」がみずから、サービスの特長とオススメのプランを紹介！ 年末年始の帰省するタイミングなど、家族の料金プランを見直すきっかけとなれば幸いだ。基本情報 サービス名称 U-NEXT MOBILE 利用できる回線 NTTドコモ 5G対応 対応 データ容量範囲 20GB（無期限で繰り越し可能） 国内通話料金 30秒11円（オートプレフィックス対応）
U-NEXT MOBILE
中の人： 渡辺未来氏（CX本部 モバイルサービスG 担当部長）
中の人のイチオシポイント
U-NEXTユーザーなら、誰もがお得に使えるモバイルサービスです。
U-NEXTとセットで使用するとセット割引が適用され、さらにU-NEXTから毎月もらえるU-NEXTポイントを月額基本料に充てれば、U-NEXTと毎月のスマホ代がセットで2489円でご利用いただけます。
U-NEXTの月額料金は2189円なので、追加料金はたったの300円！
U-NEXTでエンタメをたっぷり楽しみながら、スマホ代はぐっとお得になります！
オススメプラン
U-NEXTユーザーに最適なワンプラン
プラン名： 20GBプラン
月額料金： 1800円
オススメポイント：
U-NEXT MOBILEはシンプルなワンプランです。
20GBでは足りないという方は、1GB 330円／10GB 1200円／50GB 2500円で追加チャージすることができます。
また、毎月のギガや追加チャージしたギガには有効期限がなく、繰り越すことが出来るので、月のデータ使用量にばらつきがあっても安心です。