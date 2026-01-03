年末年始恒例企画の「MVNOの中の人に聞く『ここがイチオシ！』」が今年も開催！

本コーナーは、MVNOの担当者、つまり「中の人」がみずから、サービスの特長とオススメのプランを紹介！ 年末年始の帰省するタイミングなど、家族の料金プランを見直すきっかけとなれば幸いだ。

U-NEXT MOBILE

基本情報 サービス名称 U-NEXT MOBILE 利用できる回線 NTTドコモ 5G対応 対応 データ容量範囲 20GB（無期限で繰り越し可能） 国内通話料金 30秒11円（オートプレフィックス対応）

中の人： 渡辺未来氏（CX本部 モバイルサービスG 担当部長）

中の人のイチオシポイント

U-NEXTユーザーなら、誰もがお得に使えるモバイルサービスです。

U-NEXTとセットで使用するとセット割引が適用され、さらにU-NEXTから毎月もらえるU-NEXTポイントを月額基本料に充てれば、U-NEXTと毎月のスマホ代がセットで2489円でご利用いただけます。

U-NEXTの月額料金は2189円なので、追加料金はたったの300円！

U-NEXTでエンタメをたっぷり楽しみながら、スマホ代はぐっとお得になります！

オススメプラン

U-NEXTユーザーに最適なワンプラン

プラン名： 20GBプラン

月額料金： 1800円

オススメポイント：

U-NEXT MOBILEはシンプルなワンプランです。

20GBでは足りないという方は、1GB 330円／10GB 1200円／50GB 2500円で追加チャージすることができます。

また、毎月のギガや追加チャージしたギガには有効期限がなく、繰り越すことが出来るので、月のデータ使用量にばらつきがあっても安心です。