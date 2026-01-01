結婚願望はあるのに、なかなか結婚できない男性もいるようです。出会いがなかったりタイミングを逃したりと、結婚できない理由は人それぞれですが、なかには傲慢な性格が原因になっていることもあるようで……？ 今回は、勘違いおじさんの婚活事情をご紹介いたします。

退会のお知らせ

「結婚相談所から突然『退会のお知らせ』というメッセージが届いたんです。どうやらスタッフへの誹謗中傷や脅迫行為が理由らしい。そもそも結婚相談所とうたってるくせに、なかなか成就しないんだから、スタッフのせいにするのは当然のこと。こっちは高い金を払っているというのに……。なんであいつらの無能さのせいで、俺が退会させられないといけないのかが理解不能ですね。これまで何度も退会させられてきたけど、もっと仕事をしてくれって思います」（体験者：40代 男性・自営業／回答時期：2025年10月）

▽ 自分のことを客観視できず、なにもかも人のせいにするような人は、危険人物とみなされます。本気で結婚したいなら、気持ちを改めない限り難しそうですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。