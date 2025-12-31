Ãæ¹ñÀ¯¶¨Á´¹ñ°Ñ¡¢¿·Ç¯ÃãÏÃ²ñ¤ò³«ºÅ¡¡½¬¶áÊ¿»á¤¬½ÅÍ×±éÀâ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ¿ÍÌ±À¯¼£¶¨¾¦²ñµÄ¡ÊÀ¯¶¨¡ËÁ´¹ñ°Ñ°÷²ñ¤Ï31Æü¡¢ËÌµþ¤ÎÁ´¹ñÀ¯¶¨ÎéÆ²¤Ç¿·Ç¯ÃãÏÃ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¡¢Íû¶¯¡Ê¤ê¡¦¤¤ç¤¦¡Ë¡¢ìä³ÚºÝ¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤é¤¯¤µ¤¤¡Ë¡¢²¦ÞöÇ«¡Ê¤ª¤¦¡¦¤³¤Í¤¤¡Ë¡¢èñ´ñ¡Ê¤µ¤¤¡¦¤¡Ë¡¢Ãúé¾Í¡Ê¤Æ¤¤¡¦¤»¤Ä¤·¤ç¤¦¡Ë¡¢Íû´õ¡Ê¤ê¡¦¤¡Ë¡¢´ÚÀµ¡Ê¤«¤ó¡¦¤»¤¤¡Ë³Æ»á¤éÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È¹ñ²È¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬¡¢³ÆÌ±¼çÅÞÇÉÃæ±û°Ñ°÷²ñ¡¢Ãæ²ÚÁ´¹ñ¹©¾¦¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡Ê¹©¾¦Ï¢¡Ë¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢ÌµÅÞÇÉ¿Í»ÎÂåÉ½¡¢Ãæ±û¡¦¹ñ²Èµ¡´Ø¤Î´Ø·¸ÊýÌÌÀÕÇ¤¼Ô¡¢¼óÅÔ¤Î³ÆÌ±Â²¡¦³Æ³¦ÂåÉ½¤È°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Íè¤¿¤ë2026Ç¯¤Î¸µÆü¤ò¶¦¤Ë½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡½¬¶áÊ¿¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÁí½ñµ¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¡¦Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤Ï½ÅÍ×±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÂè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2021¡Á25Ç¯¡Ë¡×¤¬±ßËþ¤Ë½ªÎ»¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÎÏ¡¢²Ê³Øµ»½ÑÎÏ¡¢¹ñËÉÎÏ¡¢Áí¹ç¹ñÎÏ¤¬¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÈôÌö¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£