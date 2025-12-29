28日に東京・下北沢のザ・スズナリで2019年（平31）2月以来6年10カ月ぶりに仕事復帰した、俳優新井浩文（46）が一夜明けた29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「謝罪」と題した文章をnoteにアップしたことを「無料です。誤字、脱字があったら教えてください」m(_ _)mとポストした。

noteでは「表に出る仕事をするなら良い出来事の時も、悪い出来事の時もマスコミに取り上げられる覚悟が必要だと個人的には思っております。ですが、最低限のマナーというか暗黙のルールというか、そういったものもあると思っております」と取材陣に苦言を呈した。

そして最後に「今後俳優としてどうなるかは全く分かりません。仕事がくればやるし、こなけりゃやれない、そんな仕事です。ただ、ありがたい事に一緒にやろうって声をかけてくれる方々は沢山います。また表に出る時はよろしくお願い致します。最後の最後に、犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方たちへ。日本でできる職業、前科があっても大体戻れます。＊一部の職業はできなくなります」と締めくくった。

新井は28日に出演後、待っていたファンや取材陣に姿を見せることなく帰途に就いていた。

新井は187月に自宅に呼んだ派遣型マッサージの女性従業員に乱暴して、翌19年2月に強制性交の容疑で逮捕。20年（令2）12月の控訴審で懲役4年の実刑判決が確定して服役していた。