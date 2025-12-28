お笑いタレント・東野幸治（58）が28日放送のカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後0・59）にゲスト出演。悩める後輩芸人に、本気のアドバイスを送った。

この日は、ゲスト・坂上忍とともに芸人の悩み相談に応じる年に1度の恒例企画。お笑いコンビ「ビスケットブラザーズ」からは、「キンオブコント2022」優勝後、東京進出するも突き抜けられない現状への嘆きが語られた。

千鳥のように東野から番組でプッシュしてもらって売れることをもくろむきんは、「どうでしょう」「いろんなMCの方を体験させていただいたんですけど、やっぱり東野さんかなあと。喜んでいただけてる感じがあるんで」とアピールした。

東野は「俺、ビスブラ大好きやし、売れてほしいなと思うけど…。これ、マジで答えた方がええの？」と返し、「俺はビスブラは面白いと思うんですけど、唯一俺がビスブラもったいないなあと思うのは、若干暗いんです」と指摘した。

これには、本人らも思わず「わあ…」と核心を突かれたかのような反応。東野は「やっぱボケの原田はもっと、いききるぐらい明るいほうが、なんとなく使われやすいんかなあと思う。オモロイこと言いたいっていう“カリスマ病”の微熱があるから、みんなが笑ってるときに“これかぶせようかな…”って顔してるのよ。プロとして正解やけど、もっと突き抜けた明るさがあれば」と助言した。

坂上も「こっちから見てるとよく分かって。他の人のトークの時に、原田君はそうだし、きん君はこの空気になじめてないから笑顔もちょっとぎこちなくなっちゃってる」と続いた。

「どうやってリラックスさせてあげようかなって思っちゃうんだけど」と優しさを示した後で、「でも、もういい年なんだからテメェでやれよって」と突き放し、笑わせていた。