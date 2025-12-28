ÀÅ²¬ ¹©¾ì¤Ç15¿Í»É½ý ÍÆµ¿¼ÔÂð¤«¤éÉºÇòºÞ²¡¼ý
¡¡ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç½¾¶È°÷¤é15¿Í¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿»ö·ï¤Ç·Ù»¡¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤éÉºÇòºÞ¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤ª¤È¤È¤¤¡¢»°Åç»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç½¾¶È°÷¤é15¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¾®»³²íµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤òÁÜº÷¤·ÈÈ¹Ô¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÉºÇòºÞ¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹©¾ì¤Î¸µ½¾¶È°÷¤Ç»ö·ï¤ÎºÝÉºÇòºÞ¤ò¤Þ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿¦¾ì¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤¬·×²èÅª¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë