この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

本当のお金持ちがやっている習慣とは？これをやるだけで、マジであなたも億稼げるようになります！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「本当のお金持ちがやっている習慣とは？これをやるだけで、マジであなたも億稼げるようになります！」と題した動画を公開。「倒産させないプロ」として多数の企業を指導してきた市ノ澤翔氏が、資産1億円を超える人々に共通する10の習慣や思考法を解説した。



動画は、チャンネルのスタッフが「将来お金持ちになりたい。具体的には1億円ぐらい欲しい」と市ノ澤氏に相談するところから始まる。これに対し、同氏は「1億円欲しいなら、億超えする人の共通点を知ることが大事」と指摘。自身がこれまで出会ってきた多くの成功者には、ある共通点があったと語り、具体的な10項目を挙げながら解説を進めた。



最初に挙げられた共通点は「秒で返信する」ことだ。市ノ澤氏は、多忙な成功者ほど「とにかく返信が早い」と断言。タスクを溜め込むと管理不能になるため、すぐに返せる連絡は即座に処理するという。これは単なるマナーではなく、効率的に仕事を進めるための必須スキルだと説明した。



次に、「ギャンブルをやらない」という点を挙げた。これは競馬やパチンコといった賭け事だけでなく、ビジネスにおいても「一か八かの突っ込みはしない」という意味だと市ノ澤氏は解説する。成功者は常に失敗する確率を下げ、大失敗によって会社が倒産するようなリスクは絶対に避けるという。



さらに、「お金の価値を理解している」ことも重要な共通点だとした。成功者は、価値が低いものにお金を使う「無駄遣い」を徹底して避ける。市ノ澤氏は「お金は使ったら減るわけじゃない。価値が低いものに使ったら減るだけ」と述べ、お金を等価交換のツールとして捉え、価値が減る使い方をしない思考法が身についていると語った。



動画ではこのほかにも「ゴールが明確」「行動力がとにかく早い」といった共通点が解説された。市ノ澤氏は、成功者の習慣や考え方を真似することが、目標達成への近道だと強調。特別な才能や裏技ではなく、日々の行動と思考の積み重ねこそが重要であると締めくくった。