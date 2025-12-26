象印が軟調推移、米関税でコスト増加し２６年１１月期営業利益１１％減を計画

象印マホービン<7965.T>が軟調推移。同社は２５日の取引終了後、２５年１１月期の連結決算とともに、２６年１１月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１．５％増の９２５億円、営業利益は同１１．２％減の６６億円、最終利益は同１９．７％減の４８億円を見込む。同社は２２日に前期業績の計画上振れ着地について公表していた。今期が減益となる見通しを示したことが株価の重荷となったようだ。



米国の関税政策の影響によるコストや、子会社の新社屋移転に関する費用の増加などを業績予想に織り込んだ。また、同社は前期の期末配当予想について、これまでの見通しの３４円（うち特別配当１４円）から５２円（同３２円）に増額修正した。前期の年間配当予想は８２円（同４２円）で、前の期と比べ４２円の増配となる。今期の配当予想は中間・期末でそれぞれ２３円の年間４６円とした。



あわせて中期経営計画も公表。２８年１１月期に売上高１０００億円、営業利益９０億円、ＲＯＥ（自己資本利益率）８％（２５年１１月期実績６．８％）とする目標を掲げた。



出所：MINKABU PRESS