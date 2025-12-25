【コージーコーナーの福袋】焼き菓子28個+オリジナルブランケットのセットが税込2,200円/干支の“午”や招き猫デザインの焼菓子ギフトも販売開始

銀座コージーコーナーは、2025年12月26日から、焼き菓子28個とオリジナルブランケットをセットにした「新春福袋」(税込2,200円)を販売開始する。

また同日より、干支の“午(うま)”をモチーフにした新春限定焼菓子ギフトも販売する。

いずれも福井県･京都府･鳥取県を除く、全国の店舗で取り扱う。「新春福袋」は、オンラインショップでも購入可能。

◆新春福袋(28個入、グッズ付き)

【価格】

税込2,200円

【販売期間】

12月26日〜2026年1月中旬

【セット内容】

･オリジナルブランケット

･マドレーヌ(バター、ショコラ、いちご、抹茶、オレンジ)×各2個

･クッキー(午、鏡餅)×各5個

･クッキー(フランボワーズ、チェック)×各4個

※個包装

銀座コージーコーナーの定番スイーツをデザインしたオリジナルブランケット付きの福袋。干支の“午”と正月にちなんだ“鏡餅”をデザインしたクッキー、風味豊かに焼き上げた人気のマドレーヌ5種を詰め合わせた。

※原材料の一部にはちみつを使用している。一歳未満の乳児には食べさせないこと。

新春福袋 ブランケット

〈2026年の干支･午や招き猫デザインの焼菓子ギフト〉

帰省の手土産や新年の挨拶に最適な焼菓子ギフトもラインアップしている。

◆おみくじ付き絵馬クッキー(10個入)

【価格】

税込594円

【販売期間】

12月26日〜2026年1月中旬

【セット内容】

･クッキー(午)×5個

･クッキー(鏡餅)×5個

干支の“午”のイラストが入った絵馬型ボックスに、正月にちなんだ“鏡餅”と“午”をデザインしたクッキーをアソートした。ボックス内側のツメ部分にはおみくじ付き。裏面にはお願いごとを書けるスペースが付いている。

おみくじ付き絵馬クッキー

◆七福マドレーヌバッグ(7個入)

【価格】

税込756円

※一部店舗では販売価格が異なる。

【販売期間】

12月26日〜2026年1月中旬

【セット内容】

･マドレーヌ(バター、ショコラ、いちご、抹茶、和栗、オレンジ、アールグレイ)×各1個

新春限定のマドレーヌアソート。“七福神に扮した招き猫”をデザインしたパッケージに、7種のマドレーヌを詰め合わせた。

※原材料の一部にはちみつを使用している。一歳未満の乳児には食べさせないこと。

七福マドレーヌバッグ

◆新春ギフトアソート(11個入)

【価格】

税込2,160円

【販売期間】

12月26日〜2026年1月中旬

【セット内容】

･モンブランフィナンシェ×3個

･ハニーマドレーヌ×4個

･フィナンシェ×4個

金色の箔押し加工を施したデザインのボックスに水引きをかけた、きらびやかでおめでたい、正月限定のギフトアソート。2種のはちみつを使用した奥深い味わいの「ハニーマドレーヌ」、アーモンドの風味が豊かな「フィナンシェ」、マロン味のフィナンシェに渋皮栗ペーストを絞って重ねた「モンブランフィナンシェ」の3種を詰め合わせた。

※原材料の一部にはちみつを使用している。一歳未満の乳児には食べさせないこと。

新春ギフトアソート

◆新春マドレーヌ

モンドセレクション受賞のマドレーヌを、正月限定デザインの包装紙で包んだ。

国産バターとたっぷりの卵を使った「バター」、ベルギー産チョコレートを使った「ショコラ」、あまおう苺の甘ずっぱさと華やかな香りの「いちご」、バレンシアオレンジの爽やかな風味の「オレンジ」、4つの味わいを詰め合わせた。

【価格】

12個入:税込1,166円

18個入:税込1,749円

【販売期間】

12月26日〜2026年1月中旬

【12個入 セット内容】

･マドレーヌ(バター、ショコラ、いちご、オレンジ)各3個

新春マドレーヌ 12個入

【18個入 セット内容】

･マドレーヌ(バター、オレンジ)各5個

･マドレーヌ(ショコラ、いちご) 各4個

新春マドレーヌ 18個入

※原材料の一部にはちみつを使用している。一歳未満の乳児には食べさせないこと。