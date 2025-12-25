お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が24日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。妻の母である“義母”と過去にギクシャクしたことがあると明かした。

番組には30代の女性から、姑が孫の写真を個人情報が筒抜けの状態でインスタグラムに投稿し、困っていると相談が寄せられた。

そこで、義父母との関係性が話題となり、吉田は「俺が嫁さんのオカンを大嫌いやったことはある」と過去にギクシャクしたことがあると告白した。

というのも、東京で妻と2人で生活していた頃に、義母が10泊しに来たことがあるといい、仕事を終えた吉田は「今日帰ったらお義母さんいるんか。10泊もするかね、しかし」と思いながら帰宅。すると、義母から「今から10泊いるけど、そんな気を使ったりしたらアカンで」と言われた。

そこで吉田は「それ、俺のセリフやろ？“お義母さん、気を使わなくていいですよ”って俺のセリフ何、先言ってるねん」と首をかしげたという。

その後もリビングで義母が吉田の漫画を読んでいたところ、「ちょっと昼寝してはってんけど、サイドテーブルに漫画にしおり挟んでたたむんじゃなくて、こうなった状態で…」と漫画のページを開いた状態でテーブルに置いていたことから「ページが開くやろ？癖付くやろ？俺の漫画をあんなふうに置いてる。イヤやわ」と気に障ったと振り返った。

結局、義母は「もう1泊するわ」と11泊したそうで「ちょうどその時、俺的にもプレッシャーある仕事があって。お義母さんのことで右足の裏の皮が全部めくれてん。ストレスで汗が上手にかけなくなるねんて。水ぶくれみたいなってそれが破れて…」と右足の皮膚に異常をきたしたという。

その右足を見た妻が「何なん、それ？性病検査行っておいで1回」と忠告してきたといい、吉田は「一応、性病検査まで行ってんで。ほんならこれはストレスやって」と医師からストレスで皮膚に異常が出たと告げられた。

そういった出来事があり「嫁さんに言った。“お前のお母さんのああいうところ。気を使わないでっていうのも俺のセリフやし、あれちょっと直してもらわれへんか？”って」と吉田は妻に相談。妻も「私の方から言っておくわ」と承諾し、義母に伝え、義母の行動も「段々、直してくれはったな」と良化。「今はめちゃくちゃ良好」と義母との仲も良くなったという。

ここで、霜降り明星・粗品が「吉田さんの奥様がどういうふうに伝えたんですかね？“うちの旦那がこう言ってた”ってストレートに伝えたのか、“うちの旦那、こういうとこ気にするタイプやろうから、やめてあげて”か、上手い言い方してるんですかね」と尋ねた。

吉田は「“敬くんがやめてって言うてたで”は聞かんと思うで。“娘の私から見てもお母さんあの態度、違うと思うで”ってやってくれてたような気がするけどな」と妻が上手く義母に注意してくれたと語り「60歳とかなってきたら自分より年下の言うことで人生変えへんからな」と他人の言葉ではなかなか、人の行動や性格は変わらないだろうとした。