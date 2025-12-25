【独自】静岡大エリート教授が教え子と不倫して泥沼裁判…！裁判資料から明らかになった「妻についた驚きの嘘」

「教え子にセクハラで訴えられそうだ」――。夫の告白に動転しながらも、被害者に面会し、頭を下げた妻。だが、すべては狡猾に仕組まれた真っ赤なウソ。被害を訴えた女子学生は、夫の不倫相手だった。

前代未聞の偽装セクハラ不倫劇を演じたのは、多数の論文を執筆する静岡大学のX教授と、その教え子である女子学生A。X教授の妻YさんがAを訴えた損害賠償請求事件の記録や大学関係者への取材などをもとに「おぞましき裏切りの全貌」を再現する。

巧妙に仕組まれたウソ

現代ビジネスは、X教授の妻YさんがAを相手取り、損害賠償を求めて提訴した裁判記録を入手。それによると、事の発端は2021年10月11日。過去にアカデミック・ハラスメントで懲戒処分歴があるX教授が、妻Yさんにこう告白したことから始まった。

「教え子にセクハラをしてしまった。彼女が『奥さんに話してくれ』と言っている。彼女は君に訴えられることを心配しているようだ。一緒に会ってほしい」

セクハラ被害を訴えた相手は、X教授の研究室に所属する学生A。Yさんは「なぜ私に訴えられると心配するのか」と疑問を持ちつつも、X教授が職を失うかもしれないという恐怖からAに会うことを決めた。

面会の際、Yさんに対し、Aは「研究室の飲み会の後、酔った先生にキスされた。自分の代わりに友人がX教授を訴えるかもしれない」と被害を訴える一方で、「先生から職を奪いたくない。先生のもとで研究をやりたい」と涙ながらに懇願した。

過去に自身もセクハラ被害に苦しんだ経験を持つYさんは、この言葉を信じ込んだ。そして、夫の過ちを詫び、こう励ました。

「私は家で夫を支えるから、あなたは研究で夫を支えてほしい」

だが、Aの「涙の訴え」は、2人の不倫関係をカモフラージュするための巧妙な罠だった。

「先生をちゃんと見ていなかった奥さんが悪い」

この日を境に、X教授は「Aとの話し合いがあるから」という理由で帰宅が遅れるようになった。そして2022年2月には「自分のために時間と金を使いたい」という言葉を残し、家を出た。

その2ヵ月後、X教授とYさんの自宅に差出人不明の手紙と複数の写真が届く。手紙にはX教授とAが頻繁にラブホテルに行っていることや旅行に行っていること、学内でも周知の事実となりつつあることなどが記されており、写真にはX教授とAが親密にしている様子が写っていた。

あの涙の訴えはいったい何だったのか――。Yさんは事実確認のため、妹を伴ってAが両親と共に暮らす自宅を訪ねる。すると、Aの自宅にも同様の手紙と写真が届いていたことがわかった。

Yさんに対し、Aは手紙の内容が事実であることを認めたものの、その場にいたAの両親からは信じがたい言葉が浴びせられた。

「先生をちゃんと見ていなかった奥さんが悪い」

Yさんは屈辱に耐え、頭を下げることしかできなかった。

「職を失って困るのは奥さんだ。静かにさせておけ」

Yさんからの追及に対し、X教授は不貞を認めたが、その後の態度は常軌を逸していた。「お願い、離婚して」と繰り返すばかりか、Yさんの妹も交えた話し合いの最中には、突如キッチンから包丁を持ち出し、「彼女（A）のことで俺を責めるな！」と自傷行為におよんだ。

さらに、2階にいた娘の名前を呼びながらこう絶叫した。

「パパはママに責められている！ 責められているよぉ！」

Yさんは、夫の裏切りを知ってもなお、娘を傷つけまいと気丈に振る舞い、事実を伏せていた。だが、X教授の思わぬ行動によって、娘は残酷な真実を知ることとなってしまった。

X教授の不貞は大学内でも問題になった。

「大学側に抗議の手紙を送付する学生や、X教授に直接抗議する学生もいました」（静岡大学の関係者）

一方、大学側の対応は不可解だった。事態を把握した学部長は「2人を離れさせる」と約束したはずだった。だがその翌日、X教授がYさんに提示した「学部長からのメール」とされる文面にはこう記されていたという。

「職を失って困るのは奥さんだ。静かにさせておけ」

そして、泥沼の争いは、新たな局面を迎える

後編記事『静岡大エリート教授の「教え子不倫」…裁判で明らかになった「女子学生の呆れた言い訳」と、妻と娘が涙した「裏切りのツーショット写真」』につづく。

【つづきを読む】静岡大エリート教授の「教え子不倫」…裁判で明らかになった「女子学生の呆れた言い訳」と、妻と娘が涙した「裏切りのツーショット写真」