《五輪初出場》カーリング女子33歳、躍進の陰に野球界の「名指導者」〜戦うメンタルはこうして作った

カーリング界の「月見草」

「明日、絶対に（勝って）終わらせます」

カナダ・ケロウナでの最終予選で五輪出場決定まであと1勝に迫ると、カーリング女子日本代表を率いる吉村紗也香（33歳、フォルティウス）はそう言い切った。近年の彼女は自身の思いをストレートに言葉に乗せる。

もともと、弁が立つほうでも言語化が得意なわけでもない。どちらかといえば人見知りで、周囲に気を遣うタイプだ。

だが、自他ともに認める負けず嫌いである。同級生で幼い頃からライバルの藤澤五月（ロコ・ソラーレ）らが平昌五輪（'18年）に出場したときは現地で観戦し、「絶対にあの舞台に立つ」と断言した。過去4度の五輪挑戦は国内選考で敗退。実力はあっても五輪に一歩届かない彼女は、夜にひっそりと咲く「月見草」に喩えられることもあった。

戦えるためのメンタルの準備

勝つために何かを変えなければならない。「メンタルも自身の弱さの一因だった」と明かす吉村は、野球界で名指導者として知られる元野球選手・白井一幸コーチらに師事し、戦えるメンタルをつくった。

「たとえ不安だとしても自分の気持ちは出したほうがいい」と決意し、大事な局面で「私、緊張しているかも」などとチームメイトに率直に打ち明けるようになった。

それを受けたチームメイトの小野寺佳歩は、「さやが何でも話してくれるようになって嬉しい」と歓迎するなど、チームの結束は高まった。

'14年にフォルティウスに加入して以来、'23年には第1子の出産も経験。時間はかかったが、コミュニケーションの深さとメンタルの強さを備え、5度目の挑戦で五輪出場を手繰り寄せた。

「目標は変わっていません。金メダルです」

有言実行なるか。そう言い切る吉村の挑戦はハイライトを迎える。

「週刊現代」2026年1月5日号より

【もっと読む】「自分の体型にコンプレックスがあった」藤澤五月が語った「ボディメイク挑戦」の理由…「前の方が好きだった」という感想を知って思ったこと…日本代表、五輪への思い

【もっと読む】「自分の体型にコンプレックスがあった」藤澤五月が語った「ボディメイク挑戦」の理由…「前の方が好きだった」という感想を知って思ったこと…日本代表、五輪への思い