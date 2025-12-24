この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【腰痛・反り腰・姿勢改善】初心者でもOK！マクギル式3種目の体幹トレーニングで腰と姿勢を整えよう」を公開しました。腰痛予防や体幹の安定に効果的とされる「マクギルビッグ3」という3種目のトレーニングを実践できる動画です。



動画で紹介されているトレーニングは、以下の3種目です。

1. カールアップ：仰向けで片膝を立て、腰の下に手を添えて背骨の自然なカーブを保ちながら、頭と肩甲骨をわずかに浮かせる運動です。のが氏によると、首に力を入れず、丸めすぎない位置で行うことがポイントです。

2. バードドッグ：四つん這いの姿勢から、対角線上の腕と脚をゆっくりと伸ばします。体がぶれないようにバランスを取り、腰が反らない位置まで脚を上げることを意識します。

3. 膝つきサイドプランク：横向きになり、肘と膝で体を支えながら腰を持ち上げます。のが氏は、上から見たときに肩・腰・膝が一直線になるように姿勢を保つことが重要だと解説しています。



動画では、これらのトレーニングを3周行う構成になっていますが、のが氏はトレーニング初心者の方は1周から始めることを推奨しています。腰痛に悩む方から日頃トレーニングをしている方まで、安全に取り組める体幹トレーニングとして、日々の健康習慣に取り入れてみてはいかがでしょうか。