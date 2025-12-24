ÇÈÎÜ¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© Ç¯ËöÇ¯»Ï¥¹¥¯¡¼¥×¤â¤·¤¯¤Ï·ëº§È¯É½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÂçÃíÌÜ¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë£·ÁÈÁí¤¶¤é¤¤¡ª
¡¡2015Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î½÷Í¥¡¢ÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤¬12·î23Æü¡¢SNS¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡õ²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ö¶È³¦°ìÂ¿Ë»¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Ä¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Ø¡Ä¸òºÝÈ¯³Ð¤«¤é2Ç¯È¾¤Ç¡ÈÍ£°ì¤ÎÉÔ°Â¡É¤âÊ§¿¡¤«
¡¡¤ªÁê¼ê¤ÏÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê29¡Ë¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¸òºÝ¤ò¿¼¤á¡¢¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÇÈÎÜ¤ÏÏ¢Ì¾¤ÎÊ¸½ñ²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ô»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤½Ï¤Ê2¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤è¤ê°ìÁØÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿¿Ùõ¤Ë»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¤¬¸À¤¦¡£
¡Öºòº£¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤¬È¯³Ð¤·¡¢º£²ó¤ÎÇÈÎÜ¤µ¤ó¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë2¡Á3Ç¯¤Ç·ëº§È¯É½¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤ä30ºÐÁ°¸å¤È¤¤¤Ã¤¿ÀáÌÜ¤Ë¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤ÎÈ¯É½¤È·ëº§¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÃç´Ö¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ç¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë·ëº§È¯É½¤ä¥¹¥¯¡¼¥×ÊóÆ»¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡»öÌ³½ê¥³¥á¥ó¥È¤äËÜ¿Í¤ÎSNS¤Ç¤ÎÀµ¼°È¯É½¤¬¼çÎ®¤À¤¬¡¢·ÝÇ½¥Þ¥¹¥³¥ß¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ç¤Ï¸µÆüÈ¯¹Ô¤ÎÀµ·î¹æ¤Ç·ëº§¥¹¥¯¡¼¥×¤òÊó¤¸¤ëµ¼Ô¤¬¤«¤Í¤Æ¤è¤ê²Ö·Á¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÌÌ²¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼èºà¹çÀï¤Î·ë²Ì¤Ï1·î1Æü¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤ä¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡Ö·ëº§ÉÃÆÉ¤ß¡×¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï²¿ÁÈ¤â¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¡Ö·ëº§¤·¤½¤¦¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¹À¥¤¹¤º¡¢ÍÂ¼²Í½ã¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎëÌÚµþ¹á¤¬¥ª¥È¥Êº§¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤â
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¤È»³ºê¸¿Í¤µ¤ó¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤È¹â¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤ÈµµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ù¤¬12·î¡¢Æ±À³¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤µ¤ó¤È²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¥«¥Ã¥×¥ë¤â¡¢·ëº§ÉÃÆÉ¤ß¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈ¾Æ±À³¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÃæÅçÍµæÆ¤µ¤ó¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤µ¤ó¡¢¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤µ¤ó¤È»°±º¹§ÂÀ¤µ¤ó¤Î14ºÐº¹Ç®°¦¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯½é¤¢¤¿¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¡£
¡ÖÂç·ê¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¾¯¤·¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï¡¢»ö¼Âº§¤È¤µ¤ì¤Æµ×¤·¤¤½÷Í¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¡¢Ä¹Ã«ÀîÇî¸Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·ëº§¤òÁªÂò¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2010Ç¯¤Ë¶¦±é¤·¤¿NHK¥É¥é¥Þ¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ó¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¸òºÝÈ¯³Ð¤·¤¿Åö½é¤Ï¡Ø³Êº¹¥«¥Ã¥×¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØóÊÎÛ¤¬Íè¤ë¡Ù¤ÇÌ¾¤ò¾å¤²¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤âµþ¹á¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òºÝ15Ç¯¤Î¥±¥¸¥áº§¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¤ËÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤«¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡·ëº§¤Î¥°¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Ç¯½é¤ò¾þ¤ë¤Î¤«¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢¡È·ëº§ºÇÍÎÏ¡É¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤È²Ï¹çÍ¥¼Â¡£