¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¿Æ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤·¤è¤¦¤È¡¢ÂçÊ¬¸©Ãæ¸Å¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñ¤«¤é¸©¤Ë´óÉÕ¶â¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¡¢¸©Ãæ¸Å¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñ¤ÎÄ¹Ìî¹ÀÆó²ñÄ¹¤é4¿Í¤¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢´óÉÕ¶â¤ª¤è¤½33Ëü±ß¤ò´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ117¼Ò¤Ç¹½À®¤¹¤ë¶¨²ñ¤Ï¡¢1993Ç¯¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¸òÄÌ°ä»ù¤Ø¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´óÉÕ¶â¤ÎÁí³Û¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë876Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤È¹â¹»¤ËÄÌ¤¦37¿Í¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©Ãæ¸Å¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñ¡¦Ä¹Ìî¹ÀÆó²ñÄ¹¡Ë¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·ò¤ä¤«¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
´ó¤»¤é¤ì¤¿Á±°Õ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î±ç½õ¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£