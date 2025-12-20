ホテルJALシティ羽田 東京、クリスマスディナー / ESR、マグネット着脱式キーボードケース『Flex』シリーズ【まとめ記事】
「Christmas Dinner 2025」イメージ
ホテルJALシティ羽田 東京は、1階レストラン「Cafe&Dining HARUHORO」にて、2025年12月24日(水)・25日(木)2日間限定で、聖なる夜を彩る特別ディナー「Christmas Dinner 2025」を提供する。「Cafe&Dining HARUHORO」は、和と洋のエッセンスを織り交ぜた季節感あふれる創作料理を提供している。今回、「一年の締めくくりにふさわしい特別な夜を、ここ羽田でゆったりと過ごしていただきたい」という想いから、2日間限定の「Christmas Dinner 2025」を用意した。旬の食材を贅沢に使い、シェフこだわりの技を随所にちりばめたコースに仕上げている。
株式会社ロア・インターナショナルは、グローバルテックブランドESRより、キーボードとトラックパッドを一体化したiPad用Bluetoothケース『Flex 着脱式キーボードケース』2種を発売した。本製品はマグネットで簡単に着脱でき、キーボードを本体から離してワイヤレスタイピングが可能だ。Apple Pencilの収納と2段階のスタンド角度調節で、作業や視聴にも快適に活用できる。iPadにキーボードをプラスすることで、ノートPCのような快適な操作を可能に。各種ショートカットにも対応し、作業効率が飛躍的に向上する。日本語環境で使いやすいJISキーボード配列仕様だ。
■細かく切れて機密を守る！卓上マイクロカットシュレッダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、細かく切れて機密を守る、卓上マイクロカットシュレッダー 「400-PSD076W」を発売した。クロスカットよりさらに細かいマイクロカットを採用しており、判読がほぼ不可能なレベルまで細断し、レシートや明細書などの個人情報もしっかり保護する。家庭でもオフィスでも、セキュリティ対策を手軽に強化できるため、情報管理の意識が高まる今こそ導入したいアイテムだ。シンプルでマットな質感の本体は、デスクに置いた瞬間に空間に馴染むデザイン。「隠すシュレッダー」ではなく、置きっぱなしでも見栄えが良い“魅せる文具”として活躍する。デスク周りの雰囲気を損なわず、必要なときにすぐ使えるストレスフリーさは、テレワークや省スペース化が進む現代の働き方にぴったりだ。
■冬のごちそう、すきやきをからあげ定食で！からやま「特製醤油からあげのすきやき盛り定食」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2025年12⽉19⽇(金)より国内の「からやま」にて「特製醤油からあげのすきやき盛り定食」を期間限定で販売する。からあげには、濃口醤油をベースにたまり醤油や醤油もろみなど数種類の醤油を独自にブレンドし、コクと香り豊かに仕上げた「特選醤油からあげ」を使用している。鉄板の上に柔らかい肉厚の豚肩ロースと共に盛り付け、甘辛いすきやき風に仕立てた。肉に加えて、タレの染みたうどんやポテトフライ、さらにたまごを添え、黄身を崩して絡めればご飯がすすむ、からやま流の"すきやき"だ。
■映像×充電×microSDを1台に！映像出力対応の小型モバイルハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ARグラス等へ映像を出力しながらPD85Wで給電、microSDで容量拡張もできる3-in-1小型USB-Cハブ「400-ADR440」を発売した。ARグラスやモバイルモニターで映像を出力していると、スマホやPCの電池消費が気になる。本製品はUSB-Cポートを映像出力用とPD充電用の2系統へ分岐できる設計。DisplayPort Alt Mode対応機器ならドライバ不要でつないだ瞬間に大画面表示ができる。映像出力と同時にしっかり給電できる仕様だ。
■特別な2日間、12月24日・25日に開催！ホテルJALシティ羽田 東京、クリスマスディナー
