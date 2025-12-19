海外ドラマ専門チャンネルDlife（ディーライフ）では、年末年始に人気海外ドラマ4作品を一挙放送！ 今回は、シャーロック・ホームズを現代のNYに甦らせた『エレメンタリー ホームズ＆ワトソン in NY』シーズン1〜2の他に、いずれもDlifeチャンネル初放送となるジェリー・ブラッカイマー製作総指揮の伝説的クライム・サスペンス『CSI：科学捜査班』シーズン7〜8、『クリミナル・マインド 特命捜査班レッドセル』、『クリミナル・マインド 国際捜査班』シーズン1〜2、『ポーカー・フェイス』シーズン1など、年末年始の時間をエンタメ三昧で楽しむ“イッキ見”のラインナップが放送。

『ALERT 失踪者緊急警報』シーズン3、Dlifeにて日本初放送 『ALERT 失踪者緊急警報』シーズン3が12月2日（火）よ … 『ALERT 失踪者緊急警報』シーズン3、Dlifeにて日本初放送

『エレメンタリー ホームズ＆ワトソン in NY』シーズン1〜2

舞台は現代のニューヨーク。シャーロック・ホームズ（ジョニー・リー・ミラー）とジョーン・ワトソン（ルーシー・リュー）がタッグを組み、NY市警の顧問となり数々の難事件に挑む。原作では男性だったワトソンを女性に置き換えた大胆な設定が話題を呼び、2012年に全米で放送が始まると、その年のNo.1新ドラマに輝いた。古典を現代に蘇らせた大ヒット新感覚ミステリーのシーズン1〜2が一挙放送で楽しめる！

〈シーズン1〉異色コンビが挑む現代NYの難事件

薬物依存からの更生を図るシャーロック・ホームズが、元外科医のジョーン・ワトソンとバディを組み、捜査顧問としてニューヨーク市警に協力。事件の捜査を通して築かれる2人の信頼関係は、やがて唯一無二の絆へと進化していく。まさに名コンビ誕生だ。ホームズの風変わりでユニークな言動や、彼と関わる中で少しずつ変化していくジョーンの心情など、2人の人物像に丁寧に迫るドラマ性にも注目したい。

〈シーズン2〉舞台はロンドンへ、ホームズの過去が動き出す

ホームズは、旧友レストレード警部補の窮地を救うため、ワトソンと共に一時ロンドンへ。ベイカー街221Bやビッグベンなど原作ファン必見の名所も登場。兄マイクロフトとの再会により、これまで謎に包まれていたホームズの過去や人間関係が少しずつ明らかになる。故郷ロンドンで見せるホームズの新たな一面は今後のストーリー展開上、見逃せないポイント！

【放送日時】

※チャンネル初放送

『エレメンタリー ホームズ＆ワトソン in NY』シーズン1（字幕版）

12月27日（土）昼12：00〜12月28日（日）午前10：30

『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』シーズン2（字幕版）

12月28日（日）午前11：00〜12月29日（月）午前9：30

『CSI：科学捜査班』シーズン7〜8

ジェリー・ブラッカイマー製作総指揮で全米年間視聴率No.1を獲得し、世界的にも大ヒットした伝説のクライム・サスペンス。グリッソム（ウィリアム・ピーターセン）率いるラスベガス市警CSIチームが、科学と推理を駆使して凶悪犯罪の真相に迫る。Dlife初登場となるシーズン7〜8を年末年始に一挙放送！

〈シーズン7〉精巧な「模型」が語る猟奇殺人事件の謎

舞台は欲望の街ラスベガス。CSIチームが挑むのは、不気味な殺人事件の数々。有名ロックスター・イジーが自宅キッチンで殺害され、犯行現場の状況を精密に再現したミニチュア模型が残されていた。やがて同様の“犯行現場の模型”が残される連続殺人事件が発生し、CSIメンバーのサラ（ジョージャ・フォックス）にも危険が迫る。

〈シーズン8〉試されるCSIの信念、チームの絆

前シーズンの衝撃的な展開を引き継ぎ、サラの救出から物語が始まる。一方でチームのムードメーカー、ウォリック（ゲイリー・ドゥーダン）は、ギャンブル依存症や私生活の問題に苦しみ、次第に孤独と葛藤を深めていく。チームの強い絆に危機が訪れる波乱のシーズン。

【放送日時】

※チャンネル初放送

『CSI：科学捜査班』シーズン7（字幕版）

12月31日（水）午後3：00〜1月1日（木）夜7：00

『CSI：科学捜査班』シーズン8（字幕版）

1月1日（木）夜7：00〜1月2（金）午後3：30

『クリミナル・マインド 特命捜査班レッドセル』

大ヒット犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』のスピンオフとして制作された本作では、FBI長官直属の非公式チーム“レッドセル”が、従来の枠にとらわれない大胆なアプローチで凶悪犯罪に挑む。元英国特殊部隊のスナイパー、元服役囚などの型破りな経歴を持つメンバーたちが集結。彼らは容疑者の心理に深く入り込み、時に危険な現場に身を投じながら事件解決を目指す。チームを率いる信念の男サム・クーパーを演じるのは、アカデミー賞受賞俳優フォレスト・ウィテカー。

【放送日時】

※チャンネル初放送

『クリミナル・マインド 特命捜査班レッドセル』（字幕版）

1月2日（金）午後3：30〜1月3日（土）朝7：00

※夜10：00〜深0：00を除く。

※二カ国語版は1月26日（月）より月〜金 午前10：00〜2話連続で放送

『クリミナル・マインド 国際捜査班』シーズン1〜2

こちらも『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』のスピンオフシリーズ。アメリカ国外で事件に巻き込まれた米国人を救うため、FBIのIRT（国際捜査班）が世界各地を奔走する。各国の文化・慣習・法制度に直面しながら、国際事件の真相に迫る。FBIのベテラン捜査官ジャック・ギャレット（ゲイリー・シニーズ）率いる捜査チームが「海外×救出×プロファイル捜査」という独自のアプローチで、被害者の命を守るために世界各地を飛び回る。

〈シーズン1〉国境を越えて命を救え！FBI“国際捜査班”

異国で凶悪犯罪に巻き込まれた米国人を現地警察と協力して救助する精鋭部隊IRT（国際捜査班）の活躍を描く。ベテラン捜査官ジャック・ギャレット率いるチームが、各国で異なる文化や慣習に直面しながらも、被害者の命を守るため奔走する。日本が舞台の第4話には、俳優・小澤征悦が警視庁の刑事役で出演。

〈シーズン2〉世界13カ国を奔走する国際捜査班の活躍

IRT（国際捜査班）は、タンザニア、イタリア、台湾など13カ国を舞台に、拉致、猟奇事件、銃撃事件といった凶悪犯罪の解決に挑む。第2話では『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』本家からデヴィッド・ロッシ（ジョー・マンテーニャ）が、第10話ではエミリー・プレンティス（パジェット・ブリュースター）が登場。IRT（国際捜査班）の一員マット・シモンズ（ダニエル・ヘニー）は後に本家BAUへと合流するなど、シリーズを横断する展開にも注目。

【放送日時】

※チャンネル初放送

『クリミナル・マインド 国際捜査班』シーズン1（字幕版）

1月3日（土）朝7：30〜夜10：00

『クリミナル・マインド 国際捜査班』シーズン2（字幕版）

1月3日（土）夜10：00〜1月4日（日）昼12：00

『ポーカー・フェイス』シーズン1

ネバダ州のフロスト・カジノでカクテル・ウェイトレスとして働くチャーリー・ケイル（ナターシャ・リオン）には、他人の“嘘”を感じ取る特異な能力があったのだが、ある出来事をきっかけに、黒幕に命を狙われる身となってしまう。追手から逃れるため、チャーリーは愛車プリムス・バラクーダを走らせ、全米各地を転々とする日々をスタートさせる。

ある時はメタルバンドのツアースタッフ、またある時は老人ホームの職員として、職を変え、住む場所を変えながら、行く先々で殺人事件に遭遇する。“嘘を見抜く力”を武器に、巧妙なトリックや動機の裏に隠れた真実に迫っていくチャーリー。1話完結・倒叙形式で描かれる、嘘を暴く新感覚クライム・ミステリーに注目！

【放送日時】

『ポーカー・フェイス』シーズン1（字幕版）

1月4日（日）昼12：00〜夜11：00

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.