朝晩と日中で10℃以上の気温差は、自律神経が乱れがちになります。人の体は一定の体温を保つために、自律神経（交感・副交感）がバランスを取りながら働いています。しかし、急激な気温の変化は、自律神経が体調を一定に保とうと過剰に働くことがあり、不調をきたします。そこで、自律神経を整えるストレッチなどを、パーソナルトレーナーの柴雅仁さんに聞きました。

肩甲骨が固くなると呼吸が浅くなりがち

Q.体のどの部分にアプローチをすると、自律神経を整えることができるのでしょうか。

柴さん「自律神経が乱れると、胸まわりや肩甲骨まわりが固くなって呼吸が浅くなったり、動きが制限されてしまう恐れがあります。

ストレッチやエクササイズを取り入れて、胸・肩甲骨まわりを日常的にほぐすことが、予防や改善につながります」

Q.では、肩甲骨周辺にアプローチできるエクササイズを教えてください。

柴さん「タオルを使った2つのエクササイズがおすすめです。使用するタオルは、長さ約80センチのタオルがよいです。

◆肩甲骨の下部のトレーニング

（1）椅子に座り、胸を張って顎をひき、首を真っ直ぐにする

（2）フェイスタオルの両端を持って胸の前に腕を伸ばす

（3）うなじを立てたまま両手を上げ、元に戻す

（4）これを10回繰り返す

◆肩甲骨の中部と下部のトレーニング

（1）椅子に座り、胸を張って顎をひき、首を真っ直ぐにする

（2）両手でフェイスタオルの両端を持って両腕を上げる

（3）肩甲骨を下げながら、腕を頭の後ろに下ろす

（4）これを10回繰り返す」

Q.タオルを使用したエクササイズで他にもあったら教えてください。

柴さん「肩甲骨のエクササイズに加えて、足にも負荷をかけたエクササイズを紹介します。

◆ワイドスクワット

（1）足を開き、つま先を斜め45°外に向ける

（2）フェイスタオルの両端を持って腕を下ろす

（3）お尻を引いてしゃがみながら、タオルを胸の前に伸ばす

（4）これを10回繰り返す

◆ワイドスクワット バンザイ

（1）足を開き、つま先を斜め45°外に向ける

（2）フェイスタオルの両端を持って腕を下ろす

（3）お尻を引いてしゃがみながら、両腕を頭上に上げる

（4）これを10回繰り返す

ぜひ、やってみてくださいね」