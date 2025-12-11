マツコ・デラックスが10日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3時）にゲスト出演。パーソナリティーを務める元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏にツッコミを入れた。

佐久間氏は自身が手がけるYouTubeに多数の若手芸人を出演させている。佐久間氏はテレビ東京時代にマツコと関わったことがあるという。

マツコが佐久間氏とのやりとり中「やっぱこの人さ、古い人よね」と指摘。リラックスして話している佐久間氏に対し、「若い芸人さんとかと絡んでると、愛想笑いしてるの分かるのよ。これぐらい（マツコら）の年代の方がいいのよ。俺は分かってますよって全然共感してないのに、若い芸人にこびへつらってる時、あるのよ。そういう時、こんな感じじゃないもん。楽になりなさいよ」と投げかけた。

佐久間氏は「若い芸人の前では、その人たちの尊厳を傷つけないようにとかしながら、おっさんだけど気を使ってますよ」と反応した。

マツコは「本当は反論したいことがあってもってことよね。グッとのんで。全然感情持ってない感じで。いい大人ぶるのよ。本当はこういう人だから」と指摘した。

番組によると、マツコのニッポン放送の出演は約9年ぶりだという。