今週、プーチン大統領は米・ウィトコフ特使と会談し、ウクライナの和平案で譲歩しない姿勢を鮮明にした。注目すべきは、会談の前日“軍服姿”で戦果をアピールした点だ。周到に演出を準備していた様子もうかがえる。プーチン氏が“軍服姿”を見せつける狙いとは。

■米特使との会談前日“軍服姿”で戦果をアピール

プーチン大統領と米・ウィトコフ特使の会談の2日前、プーチン氏は軍服に身を包み、軍の司令部を訪問した。ロシア大統領府は会談前日の夜、これを発表していて、周到にタイミングをはかったとみられる。

そこでアピールしたのが、1年以上攻防が続いてきた、ウクライナ東部の要衝ポクロウシクの制圧だ。ウクライナ側は否定しているが、一方的に発表し「軍事作戦の目標達成につながる成果」だと強調した。

プーチン氏は先月下旬にも軍服姿で軍の司令部を訪問している。東部の要衝クピャンスクの制圧について、軍から報告を受けた。これはアメリカの28項目の和平案が報じられた直後の動きで、交渉を念頭に戦況をアピールする狙いがあったとみられる。

プーチン氏は2日の米・ウィトコフ特使との会談で、和平案の一部について「同意できない」と伝えた。ロシアがウクライナとの戦闘で優位に立っていると繰り返し主張していて、強気の交渉を続ける構えだ。



■初の“軍服姿”でクルスク州の奪還誓う

米・戦争研究所によると、プーチン氏がウクライナ侵攻後に初めて軍服姿で公の場に姿を見せたのは、今年3月のクルスク州の視察だ。同研究所は、ウクライナの越境攻撃を受けた最前線を軍服姿で訪問することで「戦時下で陣頭指揮に当たるリーダー」を演出する狙いがあったと分析した。

次は今年9月、ロシアとベラルーシの合同軍事演習の視察の際だった。NATO加盟国ポーランドで、ロシア軍無人機の領空侵犯があり、緊張が高まっていたさなかだ。軍事力を誇示する演出の一環とみられる。

その後はいずれも軍司令部の視察の際で、米・ウィトコフ特使との会談直前の視察が、5回目の軍服姿だったとみられる。プーチン氏の軍服姿をみる機会は、秋口以降、一気に増えた印象だ。

■武力で目標を達成するというアピールか

プーチン氏は、ウクライナに対し、東部ドンバス地方を念頭に、軍の撤退を繰り返し求めている。その上で、撤退しない場合は、武力で勝ち取ると強調している。軍服姿を繰り返し見せつけて戦果を誇示することは、ロシアは戦場で勝利し、ウクライナを屈服させるというメッセージともとれる。

また、和平交渉を仲介するアメリカのトランプ大統領は常々「ディール」に際してどちらが有利な立場に立っているか、を最も重視する。プーチン大統領はそれを見越した上で、今回ウィトコフ特使との会談に先立って、軍服姿で要衝制圧を誇示する演出を取ったとの見方もできる。トランプ氏がウクライナにより多くの妥協を迫るよう仕向ける狙いだ。

アメリカ による和平仲介は、今回も具体的な進展がみられないまま、協議継続の流れとなった。ウシャコフ大統領補佐官は今月3日「 ロシア 軍の戦場での成功が、交渉によい影響を与えている」と自信を示している。 ロシア としては アメリカ のさらなる圧力を避けつつ、交渉を先延ばしにし、勝利を目指す持久戦を続ける中、和平の道筋はみえないままだ。