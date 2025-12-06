aoen京助（KYOSUKE）、ランウェイデビュー ファージャケットで存在感放つ【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】日本人7⼈組ボーイズグループ「aoen（アオエン）」の京助（KYOSUKE）が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】aoen京助、ランウェイデビューで存在感発揮
◆京助、ランウェイデビュー
aoenは、HYBE MUSIC GROUPレーベルであるYX LABELSによる新世代J-POPボーイズグループプロジェクトであるオーディション番組「応援-HIGH 〜夢のスタートライン〜」より誕生したグループ。本ステージがランウェイデビューとなった京助は、グレーのファージャケット×ワイドボトムによるスタイリングで存在感を放っていた。
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】